ASFINAG: Erste Autofahrten nach längerer Pause erfordern ganz besondere Vorsicht!

Muttertags-Wochenende bringt wieder mehr Verkehr; Achtung auf Abstand und Tempo

Wien (OTS) - Das kommende Wochenende mit dem Muttertag am Sonntag wird auch aufgrund der Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen wieder einen deutlichen Anstieg der Verkehrszahlen auf den Autobahnen und Schnellstraßen mit sich bringen. Viele Lenkerinnen und Lenker werden dabei aber auch erstmals seit Beginn der Corona-Krise längere Strecken in ihren Fahrzeugen zurücklegen. Die längere Fahrpause birgt aber auch größere Risiken, wie ASFINAG Verkehrssicherheitsexperte Bernhard Lautner bestätigt. „Selbst routinierte Lenkerinnen und Lenker können aus der Übung sein.“ Höchste Konzentration sei daher erforderlich so wie auch die Einhaltung des richtigen Sicherheitsabstands und des jeweiligen Tempolimits.

Wichtig sei auch, das Fahrzeug nach einer längeren Standzeit vor Fahrtantritt genau zu überprüfen, etwa ob der Reifendruck passt und die Beleuchtung intakt ist.

Grenzkontrollen bis 31. Mai verlängert

Die Verordnung für die Kontrollen an Österreichs Grenzen wurde bis 31. Mai verlängert. Grenzübertritte sind daher weitestgehend nur für Waren- und Pendlerverkehr möglich.





