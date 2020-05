Fahrbahnsanierung der Franz-Dinhobl-Straße in Ternitz startet in Kürze

Gesamtbaukosten von rund 290.000 Euro trägt das Land Niederösterreich

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Fahrbahn der Franz-Dinhobl-Straße im Zuge der Landesstraßen L 4130 und L 4132 sowie die beiden im Bereich befindlichen Kreisverkehre in Ternitz werden saniert. „Mir ist es wichtig, die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer sowie die Lebensqualität in unserem Land und in den einzelnen Ortschaften zu verbessern. Die Maßnahme hier in Ternitz ist ein wichtiger Schritt in die gewünschte Richtung“, so Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. Im ersten Schritt wird die Fahrbahn der Franz-Dinhobl-Straße vom Bahnhof bis zur Südbahnüberführung inklusive Kreisverkehr saniert und nach Fertigstellung dieser Arbeiten erfolgt die Fahrbahnsanierung bis zur Kreuzung mit der Stapfgasse, einschließlich, des in diesem Bereich gelegenen Kreisverkehrs.

Insgesamt wird auf einer Gesamtfläche von rund 6.700 Quadratmetern die Fahrbahn der Franz-Dinhobl-Straße abgefräst und unter Beibehaltung der bestehenden Fahrbahnbreite eine neue bituminöse Trag- und Deckschichte wieder eingebaut. Die Arbeiten führt die Firma Granit aus Oeynhausen in Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei Neunkirchen in einer rund dreiwöchigen Bauzeit durch. Abschließend wird die Bodenmarkierung aufgebracht. Die Kosten von rund 290.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse