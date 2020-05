MCI Executive PhD-Programm startet zum vierten Mal

Wien (OTS) - Kooperation von MCI, Antwerp Management School und Universität Antwerpen | Studienverlauf trotz COVID19 gesichert | Bewerbungen jederzeit möglich | Studienbeginn November 2020

Das vierjährige MCI Executive PhD-Programm mit Studierenden aus aller Welt wendet sich an erfahrene, international tätige Führungskräfte und Manager/innen, die ergänzend zu ihrer Berufstätigkeit im Rahmen einer Dissertation modernstes Forschungswissen und akademische Expertise auf komplexe wirtschaftliche Fragestellungen anwenden möchten. Durchgeführt wird das international anerkannte Doktoratsprogramm gemeinsam von Universität Antwerpen, Antwerp Management School und MCI. In Österreich ist das Programm von der AQ Austria zertifiziert.

Im November 2020 geht nun der MCI Executive PhD zum vierten Mal an den Start. Daran werden auch die Maßnahmen im Zuge der COVID-Pandemie nichts ändern: Markus Kittler, Wissenschaftlicher Leiter des PhD-Programms am MCI, erklärt: „ Als wir gesehen haben, dass die internationalen Reisebeschränkungen im Zuge der COVID-Pandemie für mehrere Monate erhalten bleiben, haben wir die für Herbst 2020 ursprünglich on-Campus geplanten Module auf Hybrid- und Online-Module umgestellt. Die Teilnehmer/innen können ihr PhD-Studium wie geplant ohne Qualitäts- und Zeitverlust absolvieren. “

Die für Herbst 2020 geplanten Module finden also online statt, wobei das MCI auf eine mehrjährige Expertise im Bereich Online-Learning zurückgreifen kann. „ Bereits vor mehreren Jahren haben wir begonnen, unsere MBA-Programme auf Blended Learning mit Mobile- und Online-Formaten umzustellen. Diese Expertise hilft uns nun, das Executive PhD-Programm in Hinblick auf die neuen Anforderungen hochprofessionell weiterzuentwickeln und die Studierenden optimal zu unterstützen “, ergänzt daher Susanne E. Herzog, Leiterin des Executive Education-Departments am MCI. Das On-Campus-Netzwerktreffen wird nachgeholt, sobald die Gesundheitsrisiken beherrschbar sind und Reisebeschränkungen aufgehoben werden.

Detailinformationen zu Studium, Zulassung und Aufnahmeverfahren finden sich auf https://www.mci.edu/de/studium/executive-phd

