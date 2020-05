WK Wien Ruck: In Wien Einkaufen rettet jetzt zehntausende Unternehmen und Arbeitsplätze

Wirtschaftskammer Wien initiiert Kampagne #wiederimgschäft zur Unterstützung der Wiener Geschäftsleute. Ruck: Jetzt regionale Unternehmen stärken – Steuergerechtigkeit schaffen.

Wien (OTS) - Seit 2. Mai haben die Geschäfte und viele Dienstleister in Wien wieder offen, ab 15. Mai darf dann auch die Gastronomie wieder aufsperren. Unter dem Titel #wiederimgschäft läuft aktuell eine Informationsoffensive der Wirtschaftskammer Wien zur Unterstützung der Wiener Betriebe. Die zwei Hauptbotschaften: „Wir haben wieder offen“ und „lokal Einkaufen in Wien wird zehntausende Arbeitsplätze retten“. Unter anderem wird in Radiospots darauf hingewiesen, dass das Geld lokal auszugeben ein Gewinn für alle ist. „Das bringt Ihnen was, das bringt Wien was, das bringt uns allen was.“, schließt der Spot.

WK Wien-Präsident Walter Ruck appelliert an alle Menschen, die in Wien leben: „Es kämpfen zehntausende Unternehmerinnen und Unternehmer um den Erhalt ihres Betriebes und die Sicherung der Arbeitsplätze. Unterstützen Sie jetzt die lokalen Wiener Geschäftsleute, egal welcher Branche. Mit Ihrem Besuch, mit Ihrem Auftrag! Denn: Das bringt Ihnen was, das bringt Wien was, das bringt uns allen was.“

Die teilweise schwierige Situation sei unter anderem der Schieflage bei der Besteuerung von international agierenden Online-Multis geschuldet, weshalb die WK Wien die Forderung nach Steuergerechtigkeit verstärken werde, um diesen wettbewerbsverzerrenden Zustand abzustellen. „Wer Wien liebt, kauft in Wien ein“, gelte jetzt mehr denn je. „Schauen wir, dass unser Geld in Wien bleibt. Online einkaufen funktioniert auch bei unseren Betrieben. Sie zahlen ihre Steuern hier und schaffen Arbeitsplätze“, sagt Ruck.

