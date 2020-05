Die beste Kombi für die Sommertage: Ottakringer Brauerei mit Radler hoch drei

Wien (OTS) - Die wärmeren Temperaturen bedeuten auch den Start in die neue Radler-Saison. Die Ottakringer Brauerei hat in diesem Jahr gleich drei erfrischend-fruchtige Durstlöscher im Sortiment: den neuen alkoholfreien „Ottakringer Radler Minze Zitrone“, in einer „Neuauflage“ den beliebten „Ottakringer Mango Radler“ und natürlich auch den Alltime-Klassiker „Ottakringer Citrus Radler“. Die beste und erfrischendste Kombi für die Sommertage ist ab Mitte Mai im Handel erhältlich.

Alkoholfreier Ottakringer Radler Minze Zitrone: Für alle, die auf Alkohol verzichten möchten, nicht aber auf erfrischend-zitronigen Biergenuss gibt es heuer den neuen alkoholfreien Radler Minze Zitrone: Alkoholfreies Ottakringer Bier mit Zitronenlimonade und einem Hauch Minze verfeinert. Spritzig-erfrischend zu jeder Tageszeit!

Ottakringer Mango Radler: Er ist vor zwei Jahren DER Ottakringer Erfolgsradler gewesen und kommt daher in einer „Neuauflage“: Das Prickeln stammt vom Ottakringer Helles (50%), die Süße von der Mango (50%) und die besondere Note von einem Hauch Kardamom. Sie alle vereinen sich auch heuer wieder zum exotischen Saisonradler.

Ottakringer Citrus Radler: Weiterhin gibt es natürlich den Klassiker: Die Kombination aus Ottakringer Helles und den vier Citrusfrüchten Zitrone, Grapefruit, Limette und Orange sorgt für den perfekten Radler-Genuss. Der naturtrübe Citrus Radler verspricht ein natürliches Geschmackserlebnis für Liebhaber der Biermischgetränke.

Matthias Ortner, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei: „Radler und alkoholfreie Biere machen bei uns zehn Prozent des Umsatzes aus. Auch sie produzieren wir in Krisenzeiten ohne Einschränkung. Wir glauben fest daran, dass Vielfalt zu zeigen und zu beweisen, wie abwechslungsreich Bier schmecken kann, das ehrlichste Rezept ist um Konsumenten als Ottakringer-Fans zu gewinnen.“

Die Bewerbung der Ottakringer Radler-Range erfolgt im Juni u.a. auf 325 Citylights, 1.100 Plakaten, auf ULF-Straßenbahnen sowie via Radiospots, Digiscreens und Social Media.

Für’s Sommer-Radeln verlost Ottakringer übrigens 3 E-Lastenräder. Zum Gewinnspiel geht es hier: https://www.ottakringerbrauerei.at/gewinnspiel-sommer-radeln

Die Ottakringer Brauerei gibt es seit 1837. Sie ist die letzte große Wiener Brauerei und gleichzeitig eine der letzten großen unabhängigen Brauereien Österreichs. Als mittelständischer Familienbetrieb ist diese Unabhängigkeit besonders wichtig. Markenzeichen sind der kompromisslos hohe Qualitätsanspruch, die reiche Bier-Vielfalt von mehr als 15 verschiedene Biersorten und die urbane Lebensfreude. https://www.ottakringerbrauerei.at/

Rückfragen & Kontakt:

Ottakringer Brauerei GmbH

Kerstin Neumayer

Kerstin.neumayer @ ottakringer.at

Telefon: +43/1/49100 -2180



ALBA Communications GmbH

Petra Roth

p.roth @ albacommunications.at

Telefon: +43 664 612 9223