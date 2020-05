Nazan Eckes lebt das versäumte Leben ihrer Mutter (FOTO)

Hamburg (ots) - Für Erfolgs-Moderatorin Nazan Eckes, 43, spielt Mutter Gülser, 67, eine Schlüsselrolle in ihrem eigenen Leben. "Sie konnte nicht das Leben leben, das sie gerne gelebt hätte", sagt Nazan Eckes zu GALA (Heft 20/2020, ab heute im Handel). "Meine Eltern wurden einander versprochen und miteinander verheiratet, was damals auf dem Land absolut üblich war. Sie haben sich lieben und respektieren gelernt. Aber meine Mama trauert der Tatsache nach, dass sie nie selbstständig werden und ihr eigenes Geld verdienen konnte. Ich glaube, dass mein Ehrgeiz und mein unbedingter Wille, alles im Leben alleine zu schaffen, daher rührt. Ich will ihr etwas zurückgeben."

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

Rückfragen & Kontakt:

GALA

PR / Kommunikation

Sophie Charlotte Herzberg

Gruner + Jahr GmbH

Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884

E-Mail: herzberg.sophie-charlotte @ guj.de

www.gala.de