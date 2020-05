Weingut Cobenzl: Degustationsbox & Online Weinprobe!

Zwei spezielle Weinpakete zum -50 % Sonderpreis kombiniert mit einer virtuellen Weinverkostung

Wien (OTS) - Normalerweise lädt das Weingut Cobenzl im Mai zum traditionellen „Tag der offenen Kellertür“ um den neuen Jahrgang und auch so manche Lagenrarität zu verkosten. Da diese beliebte Veranstaltung auf Grund der Corona-Pandemie dieses Jahr nicht stattfinden kann, bietet das Weingut heuer eine besondere Alternative: Zwei ausgewählte Degustationsboxen für den Weingenuss daheim kombiniert mit einer Online-Degustation mit Weingut Cobenzl Betriebsleiter Thomas Podsednik! Denn wer bei der Weinverkostung nicht auf die Expertise und die persönlichen Empfehlungen des Profis verzichten möchte, ist bei der virtuellen Weinpräsentation genau richtig! Die Cobenzl Weine werden in einer Videoreihe vorgestellt und sind ab Mitte Mai 2020 auf der Website sowie auf den Facebook- und Instagram-Seiten des Weinguts zu finden – mitverkosten ausdrücklich erwünscht!

Top Weine, sensationeller Sonderpreis

Die Degustationsboxen (Wiener Vielfalt & Wiener Lagen) gibt es zum sensationellen minus 50 %-Sonderpreis, inklusive gratis Zustellung in ganz Österreich: „Wir möchten all unseren Kundinnen und Kunden, die wir derzeit leider nicht persönlich am Weingut begrüßen können, ein besonderes Angebot machen“, lädt Thomas Podsednik dazu ein, sich die heurige Jahrgangspräsentation einfach ins Wohnzimmer zu holen: „Lieblingspaket bestellen, frei Haus und kontaktlos vor die Tür liefern lassen, wahlweise Verkostungsvideo anschauen - und schon steht dem Weingenuss daheim nichts im Wege!“ Für die beiden Degustationsboxen hat das Weingut Cobenzl jeweils sechs besondere Spezialitäten zusammengestellt:

Verkostungspaket „Wiener Vielfalt“ (6 Flaschen)

zum Sonderpreis von € 42,80 statt € 85,60

Wiener Gemischter Satz DAC 2019

Ried Reisenberg - Grinzing, Wiener Gemischter Satz DAC 2019

Ried Steinberg - Grinzing, 1 ÖTW, Wiener Gemischter Satz DAC 2018

Grüner Veltliner Grinzing 2019

Riesling Nussberg 2018

Cuvée Atrium 2016

Verkostungspaket „Wiener Lagen“ (6 Flaschen)

zum Sonderpreis von € 45,80 statt regulär € 91,70

Ried Pfeffer - Sievering, Grüner Veltliner 2018

Ried Preussen - Nussberg, 1ÖTW, Riesling 2018

Ried Reisenberg - Grinzing, Weißburgunder 2018

Gelber Muskateller - Bisamberg Kreuzenstein 2019

Ried Seidenhaus - Grinzing, 1 ÖTW, Weißburgunder 2018

Ried Bellevue - Sievering, Pinot Noir 2016

Die Pakete sind ab sofort im Online-Weinshop auf www.weingutcobenzl.at zu bestellen. Die Zusammenstellung der Pakete kann nicht abgeändert werden; das Angebot gilt bis einschließlich 14. Juni 2020.

Weingut Wien Cobenzl

Am Cobenzl 96, 1190 Wien

www.weingutcobenzl.at

