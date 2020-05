Fahrbahnsanierung der Seibersdorfer Straße in Hof am Leithaberge beginnt am 11. Mai

Arbeiten führen Straßenmeisterei Bruck/Leitha und Baufirmen aus der Region durch

St. Pölten (OTS/NLK) - In der Marktgemeinde Hof am Leithaberge wird die Fahrbahn der Seibersdorfer Straße L 155 auf einer Länge von rund 460 Metern erneuert und mit einer Breite von etwa sechs Metern ausgeführt. Die Gesamtbaukosten von rund 105.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen. Die Arbeiten führt die Straßenmeisterei Bruck an der Leitha in Zusammenarbeit mit Baufirmen aus der Region durch. „Mir ist es wichtig, die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer sowie die Lebensqualität in unserem Land und in den einzelnen Ortschaften zu verbessern. Die Maßnahme hier in Hof am Leithaberge ist ein wichtiger Schritt in die gewünschte Richtung“, so Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko. Die Arbeiten beginnen rund 40 Meter nach dem Kreisverkehr mit der Marktstraße und enden bei der Brücke über den „Grünen Graben“.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

