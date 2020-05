Flächenwidmungen: Öffentliche Auflagen werden fortgesetzt

Wien (OTS) - Die durch die Maßnahmen zur Eindämmung der COVID19-Pandemie am 16.3.2020 ausgesetzten öffentlichen Auflagen im Rahmen laufender Flächenwidmungsverfahren werden ab heute, 7.5.2020, fortgesetzt. Bereits abgegebene Stellungnahmen behalten ihre Gültigkeit. Der Zeitraum für die öffentliche Auflage verlängert sich jeweils entsprechend der noch nicht erfolgten Auflagedauer.

Online sind alle Pläne und Unterlagen zu den öffentlichen Auflagen ab 7. Mai 2020 unter https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/flaechenwidmung/aktuell/ abrufbar.

Die Abteilungen für Flächenwidmung und Stadtteilplanung weisen dringend darauf hin, dass Informationen über öffentliche Auflagen möglichst telefonisch oder per Email eingeholt werden sollten (Telefonnummer +43 1 4000-8840 oder per E-Mail an servicestelle.stadtentwicklung@ma21.wien.gv.at). Für Ausnahmefälle besteht ab heute unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln (Mund-Nasenschutz ist selbstständig mitzubringen!) die Möglichkeit, Planeinsicht in der Servicestelle Stadtentwicklung zu nehmen (https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/flaechenwidmung/servicestelle/).

Adresse Servicestelle Stadtentwicklung:

Wiener Stadtplanungshaus, 1., Rathausstraße 14-16, 1.Stock

Öffnungszeiten (gelten auch für telefonische Anfragen):

Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 12.30 Uhr

Dienstag und Donnerstag von 8 bis 17.30 Uhr

An gesetzlichen Feiertagen, Karfreitag, Heiligabend (24. Dezember) sowie an Silvester (31. Dezember) geschlossen

