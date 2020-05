Venturis Therapeutics, Inc. gibt die Anmeldung vier neuer Patente für die Nutzung der therapeutischen Angiogenese in der Behandlung von Krankheiten bekannt, die mit dem COVID-19-Virus und anderen Viren im Zusammenhang stehen

Dallas (ots/PRNewswire) - Venturis Therapeutics, Inc. ("VT") gab heute bekannt, dass vier vorläufige Patente im Zusammenhang mit der Behandlung bzw. Prävention von viral induzierten Krankheiten im Zusammenhang mit dem COVID-19-Virus und anderen Viren angemeldet wurden. Diese neuen Patentanmeldungen beziehen sich im Allgemeinen auf die folgenden Krankheitsbilder: Herzschäden und viral induzierte Schlaganfälle; schweres akutes Atemwegssyndrom (severe acute respiratory syndrome; SARS); Darmfunktionsstörungen oder Schäden der Darmepithelzellen; Nierenfunktionsstörungen oder Nierenversagen.

In den letzten Monaten hat das VT-Team zahlreiche frühe Berichte und erste Daten von Medizinern aus der ganzen Welt geprüft, die sich auf die Schädigung von Epithelzellen und mikrovaskulärem Gewebe, verursacht durch das COVID-19-Virus, beziehen. Diese Schädigung wird bei Patienten in diversen Altersgruppen, auch nach einer augenscheinlichen Genesung im Anschluss an eine Infektion mit COVID-19, sowie bei Patienten mit schweren oder nur leichten Symptomen festgestellt. Die damit verbundenen viral induzierten Krankheiten umfassen unter anderem Schlaganfälle, Organversagen, Fibrose, plötzliche Blutgerinnsel sowie Zell- und Gewebeischämie. VT verfügt über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der therapeutischen Angiogenese bei der Behandlung und Wiederherstellung ischämischer bzw. geschädigter epithelialer und mikrovaskulärer Zellen und Gewebe.

VT geht davon aus, dass man mit diesen neuen Patenten in Kombination mit anderen VT-Patenten, wie etwa dem bestehenden Patent zur Behandlung von Schlaganfallpatienten, die Entwicklung aktueller und bahnbrechender Methoden und Therapien zur Bekämpfung dieser lebensbedrohlichen und belastenden Erkrankungen, die große Patientenpopulationen betreffen, wesentlich erweitern wird. Mit seinen neuen und bestehenden Patenten will VT zum führenden Unternehmen im Privatsektor werden, wenn es darum geht, gegen die verheerenden Auswirkungen dieser Krankheiten zu kämpfen.

Venturis Therapeutics, Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das proteinbasierte Wirkstoffkandidaten zur diabetischen Wundversorgung sowie zur Behandlung von schweren koronaren Herzerkrankungen, peripheren Arterienerkrankungen, Erektionsstörungen, Schlaganfällen, Bandscheibenerkrankungen und viral induzierten Schäden an Epithelzellen und mikrovaskulärem Gewebe entwickelt. Der pharmazeutische Wirkstoff in unseren Produkten ist FGF-1, ein menschliches Protein, welches das Wachstum neuer Blutgefäße stimuliert und dadurch die Blutversorgung in von Durchblutungsstörungen betroffenen Organen und Gewebeteilen erhöht.

