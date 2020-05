Sky Österreich und der jö Bonus Club starten zweite TV Entertainment-Kooperation

Wien (OTS) - Nach einer ersten, sehr gelungenen Zusammenarbeit folgt nun im Zeitraum 04. Mai bis 30. Juni eine weitere Kooperation zwischen Sky Österreich und dem jö Bonus Club. Seit dieser Woche haben alle jö Mitglieder wieder die Chance, für zwei Monate speziell in die Serien- und Film-Welt von Sky Österreich einzutauchen.



Den Sky X Fiction & Live TV-Gutschein bekommt jedes jö Mitglied gegen 200 Ös, den Bonuspunkten des jö Bonus Clubs, in der jö Bonuswelt. Die Eintrittskarten in die Sky Entertainment-Welt sind dann über eine spezielle Sky X Landingpage auf www.skyx.sky.at/joeclub einfach und schnell einlösbar. Jeder TV-Fan kann das Sky X Fiction & Live TV-Paket nach der Aktivierung ohne weitere Kosten ab diesem Moment für einen Zeitraum von zwei Monaten nutzen.



Martin Sturdik, Head of Distribution & Commercial Partnerships, Sky Österreich:

„Wir freuen uns sehr mit der überaus erfolgreichen Kooperation mit dem jö Bonus Club in die zweite Runde zu gehen. Nun haben alle Mitglieder wieder die Möglichkeit Sky Originals wie „Babylon Berlin“, 'Das Boot' oder 'Devils' zwei Monate jederzeit und überall über Sky X zu genießen. Ein perfekter Deal, wir wünschen allen viel Spaß dabei!



Mario Günther Rauch, Geschäftsführer des jö Bonus Club:

"Mit der jö Bonuswelt bieten wir unseren jö Mitgliedern einzigartige Erlebnisse und Events, um auch abseits des täglichen Einkaufs vom jö Bonus Club zu profitieren. Durch die Neuauflage der sehr erfolgreichen Kooperation mit Sky Österreich, haben jö Mitglieder nun einen exklusiven und einfachen Zugang zu einem 2-Monats Abo von Sky X. Somit kann man sich ab sofort mit seinen gesammelten Ös auch mit den Filmen und Serien-Highlights von Sky belohnen."



At home mit Sky X:

Mit Sky X bekommst du spannenden Besuch, den du auch reinlassen darfst. Denn Sky X verbindet das Beste aus zwei Welten: Streaming & Live-TV in einer App. Damit bist du at home mit den aktuellsten Blockbustern wie „Men in Black: International“, neuen Staffeln von Kult-Serien wie „The Walking Dead“, herausragenden Sky Originals wie „ZeroZeroZero“, HBO-Highlights wie „Westworld“ sowie faszinierenden Dokus à la „Hillary“ bestens versorgt.



Über Sky Österreich:

Sky ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer in Österreich das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und auch via Sky X sehen. Sky Österreich mit Hauptsitz in Wien ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.



Über den jö Bonus Club:

Der jö Bonus Club wurde 2018 als eigenständiges Unternehmen der REWE Group in Österreich etabliert und ist das händler- und branchenübergreifende Multipartnerprogramm in Österreich. Mit nur einer Kundenkarte, der jö Karte bzw. der jö App, können die über 3,8 Millionen Clubmitglieder in ganz Österreich seit Mai 2019 beim Einkauf „Ös“ sammeln und diese für zahlreiche Vorteile bei allen teilnehmenden Partnern einlösen. Die Zusammenarbeit von teilnehmenden ADEG Kaufleuten, BAWAG P.S.K., BILLA, BILLA Reisen, BIPA, Interio, LIBRO, MERKUR, OMV, PAGRO DISKONT, PEARLE, PENNY, VERBUND und ZGONC macht den jö Bonus Club zum größten Kundenclub Österreichs.



