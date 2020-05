Die Grünen/Hammer zu Eurostat-Schätzung: CO2 Anstieg im letzten Jahr alarmierendes Signal

Wien (OTS) - Während in der EU die CO2-Emissionen im letzten Jahr um 4,3 Prozent sanken, verzeichnete Österreich wiederum einen Anstieg der Treibhausgase um 2,8 Prozent im Vergleich zu 2018. „Die neue Eurostat-Schätzung ist ein weiteres Signal dafür, wie alarmierend die Klimasituation in Österreich ist,“ so Lukas Hammer, Klima und Energiesprecher der Grünen. Hammer weiter: „Die Emissionszahlen zeigen, wie katastrophal die Bilanz der bisherigen Klimapolitik in Österreich ausfällt und wie dringend der Nachholbedarf ist. Wir werden die Österreichische Klimapolitik nun auf den richtigen Kurs zu bringen.“ Hammer erläutert: „Wir arbeiten derzeit intensiv an der Umsetzung des Regierungsprogramms, um diesen katastrophalen Trend bei den Treibhausgasen endlich umzukehren. Wir werden demnächst das Budget sämtlicher Klimaschutzinstrumente erhöhen, arbeiten mit Hochdruck an einem Gesetz zum Ausbau erneuerbarer Energien zur hundertprozentigen Versorgung mit Ökostrom und ein neues Klimaschutzgesetz ist ebenso bereits in der Pipeline.“ Gerade jetzt ist es entscheidend, dass wir hier keinen Millimeter von unseren Klimaschutzplänen zurückweichen,“ so der Vorsitzende des Umweltausschusses.

Hammer verweist auch auf die Corona-Krise als große Chance für die österreichische Klimapolitik: „Grüne Konjunkturpakete infolge der Corona-Krise bieten nun eine doppelte Chance, sowohl die Wirtschaft anzukurbeln als auch die längerfristigen Treibhausgase zu reduzieren. Wir werden viel Geld in die Hand nehmen müssen, um unsere Wirtschaft zu stützen. Das ist notwendig und auch richtig. Es wäre aber fatal und der absolut falsche Weg, weiterhin Steuergeld in alte fossile Industrien zu pumpen, die dann wiederum andere Probleme im Klimabereich verursachen. Stattdessen können wir jetzt die notwendigen Initiativen setzen, um viele österreichische Wirtschaftsbereiche für die klimapolitischen Herausforderungen zukunftsfit zu machen. Damit schaffen wir Arbeitsplätze, beleben unsere Wirtschaft und setzen die Segel in Richtung klimaneutrales Österreich.“

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at