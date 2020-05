AVISO Pressekonferenz: Gesundheitsminister Anschober und Rotes Kreuz zu Plasmaspenden

Wien (OTS/BMSGPK) - Terminaviso

Gesundheitsminister Anschober und Rotes Kreuz zu Plasmaspenden

Morgen, Donnerstag, 7. Mai 2020, um 10:00 Uhr, informieren Gesundheitsminister Rudi Anschober und Dr. Ursula Kreil, stellvertretende Leitung der Blutspendezentrale beim ÖRK, über den aktuell dringenden Bedarf von Plasmaspenden.

Dr. Robert Krause, Leitung Infektiologie und Tropenmedizin an der Meduni Graz, berichtet über seine bisherigen Erfahrungen vom Einsatz von Plasma als mögliche therapeutische Unterstützung bei einer ganz speziellen Gruppe von COVID-19-PatientInnen.



Auf Grund der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19 Pandemie ist nur ein begrenztes Kontingent an TeilnehmerInnen vor Ort möglich. Wir dürfen um Anmeldung an pressesprecher @ sozialministerium.at bitten. Für den Fall, dass das Kontingent erschöpft ist, steht MedienvertreterInnen ein Live-Stream der Austria Presse Agentur zur Verfügung.

Datum: 07.05.2020, 10:00 Uhr

Ort: Sozialministerium, Pressezentrum 5. Stock

Stubenring 1, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.sozialministerium.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Margit Draxl

Pressesprecherin

+43 1 711 00-862477

pressesprecher @ sozialministerium.at

www.sozialministerium.at