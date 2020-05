AVISO – Freitag, 8. Mai, 9 Uhr: PK Ybbser SPÖ-Bürgermeister Schroll zu „Die Stadt in der Coronakrise“

Wien (OTS/SK) - Der Ybbser Bürgermeister und SPÖ-Energiesprecher im Nationalrat, Alois Schroll, informiert am Freitag in einer Pressekonferenz in Ybbs über die Situation seiner Gemeinde in der aktuellen Corona-Krise. Er liefert dabei einen Rückblick auf die 58 Tage seiner Stadt im „Shut-down“ und erklärt, was die Städte und Gemeinden jetzt brauchen, um die Krise durchzustehen. ****

Kommunalsteuer und Ertragsanteile brechen ein, geplante Projekte hängen in der Luft oder stehen vor dem Aus. Die Gemeinde als Jobmotor kommt zum unweigerlichen Stillstand. Ein Schicksal, das alle 2096 Gemeinden in Österreich teilen. Dieser Abwärtsspirale müsse schnellstmöglich entgegengewirkt werden

Zeit: Freitag, 8. Mai 2020, 09:00 Uhr

Ort: Rathaus der Stadtgemeinde Ybbs an der Donau, Großer Sitzungssaal, 3370 Ybbs, Hauptplatz 1, 2. Stock

