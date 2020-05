SPÖ-Umweltsprecherin Herr: „Die Folgen politischer Untätigkeit: CO2-Ausstoß in Österreich steigt weiter!“

In den meisten EU-Ländern sinkt CO2-Ausstoß, jetzt in Klimaschutz und Arbeitsplätze investieren

Wien (OTS/SK) - „Diese Zahlen müssen die Alarmglocken schrillen lassen! Österreich ist Klimaschutz-Nachzügler in der EU. Viele Länder konnten 2019 ihren CO2-Ausstoß senken, in Österreich stieg er hingegen um 2,8 Prozent. Das ist EU-weit der zweitschlechteste Wert. Wir müssen handeln!“, hält Julia Herr, SPÖ-Umweltsprecherin, angesichts der heute bekannt gegebenen EUROSTAT-Schätzungen fest. Doch die Zahlen zum CO2-Ausstoß sind für Herr nicht die einzigen, die rasches Handeln erfordern: „Die Rekordarbeitslosigkeit darf nicht hingenommen werden. Wir brauchen staatliche Investitionen, die beides verbinden: Arbeitsplätze schaffen und Klimaschutz vorantreiben!“ ****

Die EU-Kommission, das WIFO, viele Umweltorganisationen sowie sämtliche namhafte ÖkonomInnen in Österreich sind sich einig: Die kommenden Konjunkturmaßnahmen müssen ökologisch sein! „Seit Jahren wissen wir: Der Treibhausgasausstoß in Österreich steigt insbesondere im Bereich Verkehr. Investieren wir daher endlich in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Machen wir die Öffis endlich zur Alternative und schaffen wir damit bis zu hunderttausend Arbeitsplätze!“, so die Abgeordnete. Die Forderung der SP-Umweltsprecherin umfasst daher eine jährliche Investitions-Milliarde für Klimaschutz und Arbeitsplätze, von der die Hälfte in den öffentlichen Verkehr fließen soll.

Ein möglicher, durch die Corona-Krise bewirkter Rückgang der CO2-Emissionen 2020 darf kein Grund zur Entspannung sein: „Die Effekte sind nur temporär und angesichts von Rekordarbeitslosigkeit und wachsenden finanziellen Problemen für hunderttausende Menschen sicher kein Grund zur Freude.“ Viel mehr wächst angesichts der beginnenden Wirtschaftskrise der Bedarf an staatlichen Klimaschutzinvestitionen, nicht nur in den Verkehr, sondern auch in andere Bereiche wie thermische Sanierung und Energieforschung.

"Mit langfristig ausfinanzierten Umweltförderungen und der zusätzlichen Klimaschutzmilliarde kann Unternehmen Sicherheit und Planbarkeit gegeben werden und allein im Photovoltaik-Ausbau sind 200.000 neue Arbeitsplätze möglich. So können sowohl die notwendigen Schritte in eine klimafreundliche Zukunft gesetzt, als auch Arbeitsplätze geschaffen und Unternehmen geholfen werden", erklärt Herr.

„Die Regierung ließ bisher vor allem mit Ankündigungen aufhorchen. Das Ziel der Klimaneutralität bis 2040 unterstütze ich, doch die heute veröffentlichten Zahlen zeigen, dass den Worten auch endlich Taten folgen müssen!“, so Herr. Von der Regierung erwartet sie sich daher neben Investitionen für mehr Arbeitsplätze und Klimaschutz auch endlich die Vorlage der Klimaziele für 2021, die bereits seit März auf sich warten lassen. (Schluss) up/mp/wf

