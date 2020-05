Xinhua Silk Road: Seraphim stellt neues 158-Hocheffizienzmodul vor

Peking (ots/PRNewswire) - Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd. (Seraphim), ein Hersteller erstklassiger Solarprodukte, hat am 6. Mai mit der 158-Hocheffizienz-Modulschindel sein neuestes Produkt auf den Markt gebracht.

Seraphim gibt an, dass die neue 158-Modulschindel mehr Energie mit höheren Effizienzwerten generieren kann, genauer gesagt, eine Höchsteffizienz von 20,81 Prozent mit einem maximalen Energiewert des Moduls von bis zu 440 W. Dies wird erreicht durch Unterteilung der 158,75 mm großen Zellen in sechs Teile und den Austausch des herkömmlichen Bands mit elektrischen Leitklebstoffen.

Durch die Effizienzmessung des Solarpanels wird erfasst, wie viel der Sonnenlichtenergie ein bestimmtes Modul in verwertbaren Strom umwandeln kann. Diese Energieumwandlung erfolgt durch die Gewinnung des Stroms, der generiert wird, wenn das Sonnenlicht auf die Silizium- oder dünnen Folienzellen im Solarpanel trifft.

Neben der hohen Effizienz ist das neue Produkt auch viel zuverlässiger und belastbarer und weist eine um 1,7 Prozent geringere Minderungsrate als die herkömmlichen Module auf.

"Als komplett aktualisiertes Dachziegelmodul stellt das neue Produkt einen Durchbruch in der Modulschindel-Technologie seitens Seraphim dar. Wenn Innovation unsere innere Stärke ist, dann ist die neue 158-Modulschindel unsere Strategie, um auf dem Markt als Gewinner hervorzugehen. Seraphim ist eines der ersten Unternehmen der Branche, die die Dachschindelmodule in Massenproduktion herstellt. Im Laufe der letzten Jahre haben wir unsere Forschung und Entwicklung im Streben nach hervorragender Qualität ständig verstärkt. Ich bin davon überzeugt, dass die neue 158-Modulschindel von den Kunden als gehobenes Produkt wahrgenommen wird", sagt Polaris Li, Generaldirektor von Seraphim.

In den vergangenen Jahren haben Modulschindeln das Interesse von immer mehr Herstellern geweckt. Die Fertigung von Modulschindeln wird in den kommenden Jahren erwartungsgemäß ein starkes Wachstum verzeichnen, und Seraphim prognostiziert, dass das Dachschindelmodul langfristig zum Mainstream-Modul des Photovoltaikmarkts werden wird.

Seit seiner Gründung 2011 hat sich Seraphim auf die Forschung, Entwicklung, Produktion, Innovation und den Vertrieb von Photovoltaikprodukten spezialisiert. Bis jetzt wurden bereits mehr als 8 GW von Seraphim Produkten in über 40 Ländern weltweit installiert.

Ursprünglicher Link: https://en.imsilkroad.com/p/313196.html

