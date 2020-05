Brigittenau (SPÖ): Schutzmasken für das SeniorInnenschlössel

Übergabe von 1400 Masken für BewohnerInnen, MitarbeiterInnen und BesucherInnen an das Pflegeheim im 20. Bezirk.

Wien (OTS) - Rechtzeitig vor dem Muttertag haben Wiens SPÖ-Klubchef Josef Taucher, Bezirksvorsteher Hannes Derfler und SPÖ-Gemeinderat Erich Valentin eine große Unterstützungsaktion gestartet. Gemeinsam haben sie dem SeniorInnenschlössel „Wie daham“ in der Brigittenau 1400 Schutzmasken übergeben.

„Die Masken sollen allen die hier leben und arbeiten Schutz bieten. Da Besuche unter Auflagen erlaubt sind, wollen wir mit der Aktion gerade vor dem Muttertag, allen Menschen der Pflegeinrichtung Sicherheit bieten“, so SPÖ-Klubchef Josef Taucher. Bezirksvorsteher Hannes Derfler hatte auch noch eine süße Überraschung mit dabei: „Für die BewohnerInnen und das Personal ist Corona eine große Herausforderung. Die MitarbeiterInnen leisten unglaubliche Arbeit und auch für die SeniorInnen sind die Zeiten nicht einfach. Als Dank haben wir allen unsere 120-Jahre-Brigittenau Lebkuchenherzen mitgebracht.“ „Das SeniorInnenschlössel ist eine wichtige Institution in der Brigittenau, der Name „Wie daham“ ist hier Programm, die MitarbeiterInnen leisten einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Mit der Übergabe von 1400 Masken wollen wir unsere Wertschätzung ausdrücken“, so Erich Valentin.

Große Unterstützung in herausfordender Zeit

Überwältig und überrascht war der Verwaltungs-Direktor des SeniorInnenschlössels Walter Laaber: „Mit der großen Anzahl an Masken habe ich nicht gerechnet. Sie werden in der SeniorInnenresidenz einen guten Dienst leisten. Jede Unterstützung gibt uns in dieser herausfordernden Zeit neue Kraft.“

Im Haus selbst gibt es derzeit keinen Covid-19 Fall. Damit das so bleibt, hat der Schutz der Gesundheit weiterhin oberste Priorität. Das Haus in der Brigittenau, das im August 2010 eröffnet wurde, setzt neben dem Gesundheits- und Betreuungsaspekt auch auf den Wohlfühlfaktor. Das „Wie daham..“ SeniorInnschlössel hat eine 9.000 Quadratmeter große Parkanlage und bietet höchste Qualität bei der Pflege, Ausstattung und dem Ambiente.

