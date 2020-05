MediaPrint stellt österreichische Betriebe und heimischen Tourismus in den Mittelpunkt

Innovative Reiseplattform und weitere B2B-Projekte für die heimische Wirtschaft

Wien (OTS) - Unter den gegebenen Umständen wird „Urlaub in Österreich“ der Reisetrend des Jahres und darüber hinaus werden. Für eine ideale Präsentationsmöglichkeit heimischer Tourismusbetriebe hat die MediaPrint die Reiseplattform „Österreich.Reise“ ins Leben gerufen. Auf dieser Website finden interessierte Urlauber Inspirationen für ihren Urlaubsaufenthalt im Inland und können überdies hinaus auch noch aus einem Meer von Freizeitangeboten schöpfen. „Wir freuen uns, mit unseren neuen Plattformen die ideale Präsentationsfläche für die Stärken der heimischen Betriebe entwickelt zu haben. „Österreich.Reise“ hat das Potenzial, zu einer vielseitigen Inspirationsquelle zu werden“, freut sich Monika Fuhrheer, Geschäftsführerin der MediaPrint.

Für Hotels, Pensionen und Anbieter von Freizeitangeboten ist die Plattform in Kombination mit den MediaPrint Printprodukten das ideale Angebot, ihre Dienstleistungen zu platzieren und ihre Reichweite in ganz Österreich zu erweitern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Reiseplattformen fällt hier für die Tourismusbetriebe keine Vermittlungsprovision an.

Der Launch der neuen Plattform wird von umfangreichen Kommunikationsmaßnahmen begleitet: Schaltungen in den Tageszeitungen Krone und KURIER, in den Supplements Krone.TV und KURIER.TV sowie in den Wochenendmagazinen Krone bunt und KURIER freizeit. Ein breit angelegtes Direct-Mailing und Präsenz auf allen relevanten Social Media Kanälen runden die Werbeoffensive für „Österreich.Reise“ ab.

Österreich.Reise ist seit 6. Mai online und zeigt die Vielfalt des österreichischen Tourismus in allen Facetten.

Innovative Projekte für KMUs

Die aktuelle Situation nimmt die MediaPrint zum Anlass, überdies noch zwei weitere, innovative B2B-Projekte für kleine und mittlere Unternehmen auf die Beine zu stellen, um heimischen Produkten und dem Tourismus eine Bühne zu bieten. „In kürzester Zeit haben wir von der Ideenfindung bis zur Umsetzung mehrere Plattformen ins Leben gerufen, die die Stärken der heimischen Betriebe vor den Vorhang holen. Wir bündeln unser Know-How mit den Reichweiten von Krone und Kurier für die heimische Wirtschaft“, zeigt sich Fuhrheer sichtlich optimistisch.

Einschränkungen im öffentlichen Leben und zu geringe Bekanntheit der heimischen Online-Shops sorgen zusätzlich für kritische Umsatzeinbrüche bei Händlern und Dienstleistern. Mit „Partner für Österreich“ wurde eine weitere Plattform für österreichische KMUs geschaffen, die dabei hilft, die Bekanntheit von heimischen Händlern und Dienstleistern zu steigern. Dabei kann individuell auf die Situation der heimischen Betriebe eingegangen werden und eine regions- oder bundesweite Reichweitenoption gewählt werden.

Freude schenken

Das dritte innovative Projekt im Bunde ist die Glückwunsch-Zeitung der MediaPrint. Jubiläen, Geburtstage und andere Highlights sind Anlässe, um seinen Lieben eine Freude zu bereiten – auch mit der Glückwunsch-Zeitung im Look & Feel der MediaPrint Erfolgsprodukte Kronen Zeitung und KURIER. Die personalisierte Ausgabe der Kronen Zeitung oder des KURIERs kann individuell mit Bildern und Inhalten für alle Anlässe selbst angepasst werden und wird so zu einem absoluten Top-Geschenk.

Die Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag Ges.m.b.H. & Co KG ist Österreichs größtes Printmedienhaus. 1988 als Zusammenschluss der Verlage Kronen Zeitung und KURIER gegründet, nimmt MediaPrint deren zeitungswirtschaftliche Belange in den Bereichen Anzeigen, Druck und Vertrieb mit rund 1.800 MitarbeiterInnen wahr. Die aktuelle ÖAK (Österreichische Auflagenkontrolle) -Studie 2019 bestätigt die Marktführerschaft der Kronen Zeitung, sowie dem KURIER auf Platz drei. Mit den von ihr vermarkteten starken Medienmarken bietet MediaPrint ein breites Portfolio an unterschiedlichsten Werbemöglichkeiten an.

