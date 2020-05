NEOS starten Online-Tool zu Arbeitsmarktdaten

Gerald Loacker: „Wir müssen eine faktenbasierte, informierte Diskussion führen. Die Regierung muss dafür ihre Entscheidungsgrundlagen transparent veröffentlichen.“

Wien (OTS) - Die jüngsten Arbeitsmarktdaten haben die Befürchtungen von NEOS-Sozial- und Arbeitsmarktsprecher, Gerald Loacker, bestätigt: „Es mögen die Infektionszahlen sinken – das ist erfreulich und wichtig. Die Zahl der Arbeitslosen allerdings steigt und steigt und damit wird das desaströse Ausmaß der Corona-Krise für die Wirtschaft immer deutlicher: Rund die Hälfte aller unselbstständig Beschäftigten ist derzeit arbeitslos oder in Kurzarbeit. Das ist eine Katastrophe.“

Um Lösungen dafür zu finden, müsse eine ehrliche und faktenbasierte Debatte geführt werden, fordert Loacker. „Leider hält die Regierung immer noch mit Zahlen und Daten zurück. Weder die Opposition noch die Bürgerinnen und Bürger können nachvollziehen, auf welcher Faktenlage die Regierung Entscheidungen trifft. Die Studien, die Regierungsmitglieder präsentieren, sind wenig aussagekräftig; Forscherinnen und Forscher bekommen keinen Zugang zu den Daten. Das ist eine untragbare Situation. So verhindert die Regierung, dass neue Ideen und Lösungsansätze entstehen können und verspielt das Verständnis der Menschen für die harten Maßnahmen.“

NEOS wollen einen Beitrag für eine informierte Debatte leisten und haben deshalb in einem Online-Tool vor alle zugänglichen Daten zur aktuellen Lage am Arbeitsmarkt übersichtlich aufgearbeitet und frei zugänglich gemacht. „Wir liefern hier, was die Regierung verabsäumt hat“, schließt Loacker.

Alle aufbereiteten Arbeitsmarktdaten können unter folgendem Link abgerufen werden: https://parlament.neos.eu/arbeitsmarkt-uebersicht

