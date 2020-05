ORF III am Donnerstag: „Politik live“-Diskussion zur SPÖ-Zukunft, vier Folgen „Wie wir wurden. Was wir sind – Generation Österreich“

Außerdem: „Wilde Heimat – Frühling“, katholischer Gottesdienst mit Kardinal Schönborn

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information zeigt am Donnerstag, dem 7. Mai 2020, um 8.00 Uhr den „Katholischen Gottesdienst mit Erzbischof Kardinal Christoph Schönborn“ aus der Andreaskapelle.

Im Hauptabend erforscht Naturfilmer Erich Pröll in seiner „Wilden Reise“ unsere „Wilde Heimat“ (20.15 Uhr) im Frühling. Der Film widmet sich den für die Jahreszeit typischen Naturspektakeln und traditionellen Festen und stellt die Highlights aus Natur- und Kulturgeschehen in einer Symphonie aus Bildern und Musik vor.

ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher bittet anschließend in „Politik live“ (21.05 Uhr) zur Diskussion. Fast einen Monat lang hat es die SPÖ – Corona-bedingt – nicht prioritär behandelt. Nun ist es aber so weit: Heute, am Mittwoch, präsentiert die Partei das Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung. Das wohl spannendste Ergebnis ist jenes zur Vertrauensfrage, die Pamela Rendi-Wagner gegen den Willen ihrer Parteikollegen gestellt hat. Damit – so die Hoffnung – soll die immerwährende Führungsdiskussion in der SPÖ nun beendet werden. Ob das Ergebnis nun mehr Ruhe in die Partei bringt, bleibt abzuwarten. Wie geht es also weiter in der SPÖ? Darüber diskutiert Ingrid Thurnher mit ihren Gästen.

Ab 21.55 Uhr zeigt ORF III im Rahmen von „Im Brennpunkt“ die ersten vier Folgen der sechsteiligen Dokumentarreihe „Wie wir wurden. Was wir sind – Generation Österreich“ von Birgit Mosser-Schuöcker und Gerhard Jelinek. Die Produktion spannt einen generationsübergreifenden Bogen vom Gestern zum Heute und beleuchtet anhand von prägenden Ereignissen Meilensteine der Zweiten Republik, die allen Österreicherinnen und Österreichern ein Begriff sind.

