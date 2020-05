Aviso: f.eh live im Talk: "Neue Esskultur"

Dr. Marlies Gruber (f.eh) und Mag. Hanni Rützler (futurefoodstudio) diskutieren über Essen als Strukturgeber und Folgen des Coronavirus.

Wien (OTS) - Das forum. ernährung heute (f.eh) hat die Reihe "f.eh live im Talk" ins Leben gerufen. Dabei erörtern namhafte Experten wöchentlich gesellschaftliche Veränderungen und Auswirkungen der Corona-Krise auf Ernährung, Gesundheit und Lebensstil.

Am 7. Mai 2020 ab 16 Uhr findet die zweite Veranstaltung statt. Dabei diskutiert Mag. Hanni Rützler vom futurefoodstudio mit Dr. Marlies Gruber, Geschäftsführerin des f.eh, zum Thema "Neue Esskultur". Sie sprechen über Essen als Highlight des Tages und Strukturgeber, aber auch langfristige Auswirkungen und Trends. Nach der etwa halbstündigen Diskussion gibt es zudem die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mitzudiskutieren.

Thema: Neue Esskultur

Datum: 7. Mai 2020, 16:00 Uhr

Um am Livestream teilnehmen zu können, ist eine Anmeldung per Mail an Elisabeth Sperr (es @ forum-ernaehrung.at) erforderlich. Die Teilnahme am Webinar ist jedoch kostenfrei.

Die Webinare stehen im Anschluss auf der Seite forum-ernaehrung.at/live-im-talk zur Nachschau.

Rückfragen & Kontakt:

forum. ernährung heute

Dr. Marlies Gruber

Schwarzenbergplatz 6, 1037 Wien

Tel.: +43 664 394 56 36

presse @ forum-ernaehrung.at

www.forum-ernaehrung.at