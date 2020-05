HARTING leistungsstarker Partner für Industrie 4.0 und IIoT (FOTO)

Espelkamp (ots) - HARTING T1 Industrial ab Lager verfügbar / Alle Infrastruktur-Komponenten für IIoT Netzwerke / SPE Industrial Partner Network wächst auf 20 Mitglieder

Außergewöhnliche Zeiten erfordern neue Wege in der Kommunikation: Die HARTING Technologiegruppe zeigt 2020 erstmals die neuesten und innovativen Produkte und Lösungen rund um die Megatrends Industrie 4.0 und IIoT rein digital: Unter dem Label "HARTING Experts Camp" bietet der Connectivity-Spezialist eine leistungsfähige Dialog-Plattform für die Kundenkommunikation und bündelt darin sein vielfältiges Angebot an Produktpräsentationen, Webinaren, Experten-Talks und vielem mehr. In einem Kick-off wurde das umfangreiche Programm für die kommenden Monate vom HARTING Management vorgestellt.

"Die Industrie ist im Wandel: Für HARTING bedeutet diese Transformation, eigene Schlüsseltechnologien zu nutzen und gezielt Partnerschaften einzugehen, um Kompetenzen zu bündeln, die im Rahmen unseres gesamten Technologienetzwerks neue Lösungen schaffen. Das oberste Ziel dabei: Diese Lösungen in größeren Zusammenhängen zu entwickeln, um Ecosysteme zu gestalten, die dem Kunden einen deutlichen Mehrwert bringen", erklärt Philip Harting, Vorstandsvorsitzender der HARTING Technologiegruppe.

Durchgängige Kommunikationsarchitektur

Vor dem Hintergrund steigender Datenvolumina benötigen die Unternehmen zuverlässige industrielle Kommunikationsnetzwerke, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Der Zugriff auf alle relevanten Daten in Echtzeit gewährleistet signifikant schnellere, flexiblere und effizientere Fertigungsprozesse. Die HARTING Technologiegruppe will einen entscheidenden Beitrag für eine künftige durchgängige Kommunikationsarchitektur vom Sensor bis in die Cloud leisten

Kleine Ethernet-Infrastruktur Schlüssel für die vernetzte Industrie

HARTING setzt schon viele Jahre Meilensteine für zukunftsfähige Steckverbindungen, die diesen steigenden Anforderungen, gerade auch im Hinblick auf Stabilität in herausfordernden Umgebungen, Rechnung tragen. HARTING machte den RJ45 zum RJ Industrial®, machte M12 Schnittstellen mit X-Kodierung und PushPull-Verriegelung modular und setzte mit der miniaturisierten ix Industrial® Schnittstelle den nächsten großen Meilenstein für Industrial Ethernet. 70% kleiner im Gerät als ein RJ45 und dabei deutlich robuster. ix Industrial® ist er einer der wichtigsten Bausteine im HARTING Lösungsangebot im Bereich All for Ethernet. Eine kleine und leistungsstarke Ethernet-Infrastruktur ist der Schlüssel für die vernetzte Industrie von morgen!

Folgen Sie dazu der Webinar-Serie Industrial Ethernet Trends 2020: https://www.harting.com/node/25181

Industrielle Standard-Schnittstelle für SPE T1 Industrial ab Lager verfügbar

Die Anwender haben nun Investitionssicherheit, denn mit der am 23. Januar 2020 veröffentlichten IEC 63171-6 ist die Basis für zukünftige IIoT Netzwerke gesetzt. Die internationalen Normengremien ISO/IEC und TIA haben die IEC 63171-6 Schnittstelle zum Standard für SPE in industriellen Anwendungen erklärt. Auf dieser Basis entsteht nun ein umfassendes Portfolio für den Single Pair Ethernet Markt.

Den Beginn macht die T1 Industrial Schnittstelle, die in der IP20 Variante in feldkonfektionierbarer Ausführung (AWG 28-22) sowie in umspritzter Ausführung (AWG 28-22) ab Lager verfügbar ist.

SPE Industrial Partner Network wächst auf 20 Mitglieder an

Im vergangenen Jahr gründete sich der SPE Industrial Partner Network e.V.. Als eingetragener Verein ist er kein loser Verbund von Unternehmen mit gleicher Interessenlage, sondern eine starke, rechtlich bindende Gemeinschaft von Partnern. Damit gibt er die notwendige Sicherheit, die es zur Implementierung dieses neuen Physical Layers braucht. Jedes Unternehmen für sich ist ein Technologieführer und Spezialist auf den verschiedenen Gebieten, die es braucht, um das SPE-Ecosystem zu stärken und zu vervollständigen. Die gemeinsame vereinende Basis bildet die internationale Standardisierung für SPE-Infrastruktur nach IEC 11801-x, IEEE 802.3 sowie IEC 63171-6 auf die sich alle Mitglieder beziehen. Innerhalb weniger Monate haben sich zahlreiche starke Partnerunternehmen aus den verschiedenen Bereichen der industriellen Produktion für die IEC63171-6 ausgesprochen und sind dem SPE Industrial Partner Netzwerk beigetreten (www.single-pair-ethernet.com)

Han® S: Sichere Kontaktierung modularer Energiespeicher

HARTING stellt mit Han® S erstmals einen speziellen Steckverbinder für den Anschluss von Batteriespeichermodulen vor. Weltweit boomt die Nachfrage nach solchen Stromspeichern. Die neue Reihe erfüllt die technischen Anforderungen der neuesten Normen für stationäre Energiespeichersysteme (u.a. UL 4128) und bietet dem Anwender optimale Sicherheit für die angeschlossenen Einheiten. Die einpolige Steckverbinderlösung mit einem 200A Hochstromkontakt ist mechanisch kodiert, durch die Farben Rot und Schwarz klar zuzuordnen und verriegelt intuitiv. Han® S ermöglicht somit eine schnelle, sichere Kontaktierung von Speichermodulen und unterstützt die Verarbeitung hoher Stückzahlen.

Miniaturisierter Rechtecksteckverbinder Han® 1A ideal für Vernetzung

Über das Ethernet findet die Vernetzung von Sensoren, Maschinen, Steuerungen, Computer und Rechenzentren statt. Die passenden Schnittstellen dazu bietet HARTING jetzt auch in der miniaturisierten Industriesteckverbinder-Reihe Han® 1A an.

Sie erhält zwei neue Kontakteinsätze für die schnelle und sichere Übertragung von Daten. Hiermit lassen sich zum einen Endgeräte mit bis zu 100 Mbit/s Kat. 5 Fast Ethernet für eine Profinet-basierte Kommunikation versorgen, zum anderen gibt es eine 10 Gbit/s, Kat. 6A Version für High-Speed Ethernet. Dies Art der Versorgung wird z.B. bei Live-Anwendungen von Kamerasystemen benötigt.

High-Performance-Switch mit robuster ix Industrial® Schnittstelle

Bildgebende Prozesse zur Qualitätssicherung und Überwachung gewinnen in allen Industriesegmenten zunehmend an Bedeutung. Die Kamerasysteme bieten immer mehr Auflösung bei immer kleiner werdenden Baugrößen.

Mit den unmanaged Ethernet Switches eCon 2000GX-I-A stellt HARTING jetzt hoch performante Gigabit Switche für eine durchgängige Vernetzung solcher Maschinen-Beobachtungs- und Diagnose-Systeme über ix Industrial® zur Verfügung.

Anwenderoptimierte DC-Energieübertragung im Fokus

HARTING setzt seit 75 Jahren kontinuierlich Standards für neue Industrieschnittstellen. Ein aktueller und aus technischer Sicht anspruchsvoller Trend liegt im Bereich der DC-Energieübertragung, für die ein stark wachsender Bedarf prognostiziert wird. Um das Anwendungsfeld mit geeigneter Installationstechnik auszustatten, treibt HARTING Technologiekonzepte für den erhöhten Personen- und Anlagenschutz voran. Eine neuartige Steckverbinder-Studie für das industrielle Umfeld überträgt Spannungen bis 800 V sowie Ströme bis 40 A und kann unter Last nicht gezogen werden. HARTING engagiert sich außer bei den Arbeitskreisen der DC Industries auch an Normentwürfen der DKE. Das Projekt basiert auf einer Kooperation mit der SmartFactory KL.

Softwarelösungen für Cloud und Edge: Partnerschaft mit PerFact

HARTING pusht die Entwicklung neuer Technologien: Im Fokus steht dabei die optimale Verbindung der Feldebene mit Softwarelösungen in Cloud und Edge. An dieser Schnittstelle setzen HARTING RFID Lösungen, der Digitale Zwilling, aber auch das Edge Gateway MICA®, an. Auch intelligente Sensorik Lösungen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Sie sorgen für einen nahtlosen Datenaustausch innerhalb der Netzwerke.

Die im November 2019 auf der Messe SPS in Nürnberg bekannt gegebene Partnerschaft mit PerFact wird im Bereich Software ausgebaut. PerFact entwickelt individualisierbare Module für Service- und Instandhaltung, Logistik und Prozessmanagement als IT-Lösungen für die Industrie.

Über HARTING:

Die HARTING Technologiegruppe ist ein weltweit führender Anbieter von industrieller Verbindungstechnik für die drei Lebensadern Data, Signal und Power mit 14 Produktionsstätten und 44 Vertriebsgesellschaften weltweit. Darüber hinaus stellt das Unternehmen auch Kassenzonen für den Einzelhandel, elektromagnetische Aktuatoren für den automotiven und industriellen Serieneinsatz, Ladeequipment für Elektrofahrzeuge sowie Hard- und Software für Kunden und Anwendungen u. a. in der Automatisierungstechnik, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Robotik und im Bereich Transportation her. Rund 5.300 Mitarbeitende erwirtschafteten 2018/19 einen Umsatz von 750 Mio. Euro. Am 1. September 1945 gegründet, feiert das Unternehmen auf vielen Messen und Veranstaltungen in diesem Jahr das 75-jährige Jubiläum.

