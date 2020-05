aktion leben zum Muttertag: Schwangerenberatung bekannt machen

Viele Frauen wissen nicht, dass es kostenlose professionelle Schwangerenberatung gibt und was diese leistet.

Wien (OTS) - „ Werbung für Beratung, wie sie mit der Fristenregelung versprochen wurde, wurde jahrzehntelang vernachlässigt. Das Resultat ist, dass viele Frauen Schwangerenberatung nicht kennen, selbst Frauenärztinnen und Frauenärzte nicht immer, obwohl es wichtig wäre, dass sie im Bedarfsfall darauf hinweisen. Damit werden Frauen mit ihren Sorgen wegen der Schwangerschaft und ihren oft existenziellen persönlichen Fragen allein gelassen. Das besondere Chancenfenster für Mütter, Kinder und die ganze Familie verstreicht ungenützt“, kritisiert die Generalsekretärin von aktion leben Mag. Martina Kronthaler. Anlässlich des Muttertages macht aktion leben daher dieses Problem bewusst und fordert Verbesserungen.

Folgende drei Maßnahmen würden die Informationslage wesentlich verbessern:

Frauen, die online Hilfe suchen, müssen sie auch finden. Deshalb sollen Hinweise auf Schwangerenberatung auf öffentlichen Websites, wo diese fehlen, nachgeholt werden.

Frauen müssen im Mutter-Kind-Pass einen Hinweis auf Schwangerenberatung finden.

Drittens muss die zuletzt um fast die Hälfte gekürzten Mittel für die Bewerbung der Beratung wieder ausgezahlt werden.

Kostenlos, einfühlsam, ergebnisoffen

Die Schwangerenberatung von aktion leben ist mit ihrem multiprofessionellen Team spezialisiert auf die psychosoziale Begleitung schwangerer Frauen und ihrer Partner und bietet diese als geförderte Familienberatungsstelle kostenlos an. Innerhalb kürzester Zeit sind Termine für Beratungen in Krisen wegen einer ungeplanten Schwangerschaft möglich. Einfühlsam, fachkundig und ergebnisoffen informiert sie über vorhandene Hilfsmöglichkeiten, bietet Zeit für Gespräche und umfassende Begleitung. Sie fördert den Aufbau einer Mutter-Kind-Beziehung, die lange über die aktuelle Situation hinaus stabilisierend wirkt. Durch Spendengelder ist auch praktische Hilfe möglich. „ Wir begleiten etwa 1.000 Frauen und ihre Familien pro Jahr. Viele finden uns aber nicht. Ich sehe einen großen Handlungsbedarf in der Bewerbung von Schwangerenberatung “, betont formuliert Kronthaler.

Beratung in Zeiten der Corona-Krise

Die Schwangerenberatung der aktion leben war und ist auch jetzt in Zeiten des „Shutdown“ durchgehend erreichbar. Sie wurde und wird stark frequentiert. Öffnungszeiten und detaillierte Informationen über Werthaltungen sowie das Leistungsspektrum der Arbeit von aktion leben gibt es auf www.aktionleben.at.

