Standortanwalt Biach: Umbau Thaliastraße als doppelte Konjunkturstütze nutzen

Neugestaltung der Thaliastraße muss aus einem Guss geplant werden – Volkswirtschaftliche Effekte aus Bau und Betrieb zu erwarten – Biach: „Aufwertung kommt allen zu Gute“

Wien (OTS) - „Die Modernisierung und Aufwertung der Geschäftsstraßen ist genau das, was Wien braucht. Denn das bringt im Bau und danach im Betrieb neue Jobs und zusätzliche Wertschöpfung. Die Thaliastraße kann hier Paradebeispiel sein für eine Reihe an neuen Projekten, die vorgezogen werden sollen. Denn jetzt gilt es zu investieren. Das wirkt als Konjunkturstütze, macht Wien als Einkaufsstadt attraktiver und bindet Kaufkraft“, sagt Alexander Biach, Standortanwalt in der Wirtschaftskammer Wien.

Bereits im Herbst hat der Standortanwalt die volkswirtschaftliche Bedeutung von Umgestaltungsmaßnahmen in der Wiener Erdgeschosszone in einem Bericht (https://www.wko.at/site/standortanwalt-wien/Berichte.html) dokumentiert. Die dort angestellten Berechnungen können auf Projekte wie die Thaliastraße umgelegt werden. Schon alleine die Bauinvestitionen werden durch den Rückfluss an zusätzlich ausgelösten Steuern und Abgaben in der Bauphase zu 40 Prozent gehoben. Im Betrieb bringt so eine neugestaltete Straße mehr Umsatz, weil mehr Menschen kommen, sich dort länger aufhalten und mehr konsumieren. Das lockt wiederum neue Betriebe an, der Geschäftsleerstand wird reduziert.

Dem konkreten Projekt in der Thaliastraße steht die Wirtschaftskammer Wien positiv gegenüber und hat auch schon einen für die Wirtschaft notwendigen Punkteplan erstellt. Zusätzlich plädiert die WK Wien dafür, dass die Thaliastraße als ein Projekt geplant und gebaut wird und nicht in mehrere Abschnitte unterteilt wird.

Facts zur Umgestaltung:

Abschnitt: 950 Meter von Lerchenfelder Gürtel bis Panikengasse (Ottakringer Brauerei)

Zeitplan: Bürgerbeteiligung April bis voraussichtlich Juni, Planungen bis Ende 2020, Baubeginn Anfang 2021

350 betroffene Unternehmer

aktuell sechs Ladezonen, vier Schanigärten und zwei Taxistandplätz



Punkteplan der WK Wien:

Beleuchtungskonzept für Erdgeschosszone und Schaufenster

Einheitliche Ladezonen mit sicherheitsrelevanter Mindestbreite von 2,5 Metern

Einbindung des Brunnenmarktes und der Ottakringer Brauerei in den Charakter der Straße

Verbesserungen des Schanigartenkonzepts Thaliastraße

Attraktives Entree und Verbindung zu Stadtbahnbögen und U-Bahn

Kundenzufahrt mit PKW unbedingt notwendig

Verwendung hochwertiger Gestaltungselemente und Bodenbeläge

Sicherstellung der betrieblichen Zufahrten

Verbesserung der Querungsmöglichkeit für Fußgänger und Radfahrer

Neugestaltung der Wartebereiche der Straßenbahn

Barrierefreiheit bei der Oberflächen-Neugestaltung zu den Geschäften

Rückfragen & Kontakt:

Presse und Newsroom

Christian Wenzl

Wirtschaftskammer Wien

Stubenring 8-10 | 1010 Wien

T 01 514 50-1585

E christian.wenzl @ wkw.at | W news.wko.at/wien