AVISO 08. Mai 2020: Kranzniederlegung am Mahnmal der Freiheitskämpfer, Friedhof Annabichl um 14 Uhr, mit LH Peter Kaiser

Kranzniederlegungen zur Feier des 8. Mai, als Tag der Befreiung und anlässlich „75 Jahre Selbstbefreiung Kärnten“, am Mahnmal der Freiheitskämpfer und am Grab von Ferdinand Wedenig mit SPÖ Kärnten Landesparteivorsitzenden LH Peter Kaiser und SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher



Datum: Freitag, 08. Mai 2020

Um: 14 Uhr

Am: Mahnmal der Freiheitskämpfer/Friedhof Annabichl Klagenfurt



