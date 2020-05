Persistent Systems meldet 5,9% Umsatzwachstum für GJ20, Meilenstein von einer halben Milliarde US-Dollar übertroffen

Pune, Indien und Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Aktueller Überblick

Persistent Systems (BSE: PERSISTENT) (NSE: PERSISTENT) gab heute die geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das Quartal und das Jahr bis zum 31. März 2020 bekannt, die vom Verwaltungsrat genehmigt wurden. Das Unternehmen hat erstmalig den wichtigen Meilenstein von einer halben Milliarde US-Dollar Umsatz überschritten.



Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2019-20:

GJ20 GJ19 Wachstum im Jahresvergleich



Umsatz (INR, in 35.658,08 33.659,41 5,9%

Millionen)



EBITDA (INR, in 4.929,54 5.805,36 -15,1%

Millionen)



Gewinn vor Steuern 4.523,42 4.863,39 -7,0%

(INR, in Millionen)



Gewinn nach Steuern 3.402,89 3.516,79 -3,2%

(INR, in Millionen)



Umsatz (USD, in 501,61 480,97 4,3%

Millionen)





Konsolidierte Finanzkennzahlen für das Quartal zum 31. März 2020:

4. Quartal GJ20 Wachstum im Quartalsvergleich Wachstum im Jahresvergleich



Umsatz (INR, in 9.263,65 0,4% 11,4%

Millionen)



EBITDA (INR, in 1.276,85 3,4% 0,9%

Millionen)



Gewinn vor Steuern 1.130,43 -0,8% 1,6%

(INR, in Millionen)



Gewinn nach Steuern 838,21 -4,7% -0,8%

(INR, in Millionen)



Umsatz (USD, in 127,05 -1,8% 7,4%

Millionen)



Christopher O'Connor, CEO & Executive Director, Persistent Systems



"Wir haben das Geschäftsjahr 2020 sehr erfreulich abgeschlossen und zum ersten Mal in der Geschichte von Persistent die Marke von einer halben Milliarde US-Dollar an Einnahmen überschritten. Besondere Stärke zeigte der Geschäftsbereich Technology Services, der dank solider Ausweitung ein robustes Quartal lieferte. Wir setzten die starke Expansion neuer Logos im gesamten Unternehmen fort. COVID-19 stellt uns zwar vor Herausforderungen, eröffnet uns aber auch neue Geschäftsmöglichkeiten, da nun jedes Unternehmen erkennt, dass der Status quo keine gangbare Option darstellt. Dank der vorausschauenden internen Einbindung von Cloud-Technologien konnten mehr als 99% unserer Mitarbeiter innerhalb der ersten Woche von zu Hause aus arbeiten, was dazu beitrug. die Geschäftskontinuität für unsere Kunden sicherzustellen. Dies demonstriert die Einsatzbereitschaft, den Geist und die Werte, die für uns alle hier bei Persistent zählen".



Sandeep Kalra, Executive Director & President - Technology Services Unit, Persistent Systems



"Wir verzeichneten ein langfristiges Wachstum bei unseren Top-Kunden, insbesondere in den Branchensegmenten BFSI und Software und Hi-Tech. Wir bieten unseren Kunden einen differenzierten Wert, indem wir ihre Bedürfnisse über den aktuellen Bedarf hinaus antizipieren und das beste Fachwissen aus dem gesamten Persistent-Umfeld nutzen. Dies führt, in Verbindung mit der anhaltenden Anerkennung durch Branchenanalysten wie Zinnov, ISG und Constellation, zu einer positiven Entwicklung bei neuen und bestehenden Kunden und zu mehr Abschlüssen mit höherem Geschäftsvolumen".



Persistent kündigte auch einen Beitrag von Rs. 25 Crores (3,3 Mio. USD) zur Unterstützung der weltweiten Anstrengungen in Bezug auf COVID-19 an.



Highlights des vierten Quartals im GJ20





Kundengewinne und Ergebnisse





Besondere Anerkennungen und weitere Nachrichten



Informationen zu Persistent Systems Persistent Systems (BSE & NSE: PERSISTENT) ist ein globaler Lösungsanbieter, der digitale Geschäftsbeschleunigung, Unternehmensmodernisierung und digitales Produkt-Engineering für Unternehmen in allen Branchen und Regionen bereitstellt.

www.persistent.com



Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise



Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen finden Sie unter www.persistent.com/FLCS

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022385/Persistent_Systems_Logo.jpg



Pressekontakte



Ken Montgomery Saviera Barretto



Persistent Systems (US) Archetype



+1 213 500 8355 +91 84249 17719



ken_montgomery @ persistent.com saviera.barretto @ archetype.co