Alpian sichert sich 12,2 m CHF Serie A-Finanzierung, um Private Banking-Markt mit einem Volumen von 660 Milliarden CHF zu erschließen

Genf (ots/PRNewswire) - Das neue digitale Finanzdienstleistungsunternehmen Alpian SA ("Alpian"), das von der Schweizer Bankengruppe REYL & Cie Ltd ("REYL") begründet wurde, gibt heute eine erfolgreiche Finanzierungsrunde der Serie A im Wert von 12,2 Millionen CHF bekannt. Die Mittel werden es Alpian ermöglichen, seine Wachstumspläne zu beschleunigen, auf den Erhalt der Vollbanklizenz durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) hinzuarbeiten, und 2021 als voll lizenzierte digitale Affluent Bank zu starten.

Alpian will ein innovatives Bankangebot schaffen, das auf die wohlhabende breite Bevölkerung in der Schweiz mit einem investierbaren Vermögen zwischen 100.000 - 1 Million CHF im Wert von schätzungsweise 660 Milliarden CHF zugeschnitten ist. Unabhängige Marktforschung zeigt, dass die bestehenden Retail- und Private-Banking-Anbieter die grundlegenden Bedürfnisse dieses Segments nicht vollständig abdecken. In dieser demographischen Gruppe halten 40% nach einer neuen Bank Ausschau, und 70% wären bereit, eine Bank zu nutzen, die ganz ohne Bankfilialen auskommt.

Das Angebot von Alpian wird maßgeschneiderte Boutique-Produkte im Investmentbereich, digitalen persönlichen Zugang zu erfahrenen Finanzberatern und alltägliche Bankdienstleistungen umfassen. Über eine modernistische digitale Schnittstelle wird Alpian proprietäre und bahnbrechende Technologien nutzen, um ein skalierbares, personalisiertes Privatkundengeschäft zu entwickeln.

Das Unternehmen profitiert von REYLs mehr als 40-jähriger Erfahrung in den Bereichen Bankwesen und Vermögensverwaltung und strebt an, auf Augenhöhe mit anderen etablierten Banken zu konkurrieren.

Schuyler Weiss, CEO von Alpian, sagt:

"Die Entstehung von Alpian geht auf die klare Vision unseres erfahrenen und gut diversifizierten Teams zurück. Dies ermöglicht es uns, unsere Vision ungehindert zu verwirklichen, wobei alles, was wir tun, durch Technologie und Innovationskraft untermauert wird. Die Sicherung der Serie A-Finanzierung ist ein Beweis für unser Unternehmen und unsere Fähigkeit zur Umsetzung. Dies ist ein großer Schritt vorwärts, um die volle technische und operative Einsatzbereitschaft in den kommenden Monaten zu erreichen".

REYL Partner Pasha Bakhtiar erklärt:

"Alpian begann als ein Inkubator-Projekt bei REYL, aber wir haben zügig das volle Potenzial dieses einzigartigen, bahnbrechenden Wertangebots erkannt. Die Tatsache, dass Alpian diese beeindruckende Serie A-Finanzierung erhalten hat, zeigt das Vertrauen, das auch Investoren in diesen von uns identifizierten, noch unberührten Marktbereich haben. Meine Partner und ich haben großes Vertrauen in die Qualität des Alpian-Teams und freuen uns darauf, Alpian auf den nächsten Stationen seiner Reise zu begleiten."

Informationen zu Alpian

www.alpian.com

Alpian mit Sitz in Carouge in der Schweiz ist eine neue Marke für digitale Finanzdienstleistungen, die im Oktober 2019 gegründet wurde 2019.

