Mindtech Global Limited erweitert sein Führungsteam mit Justin Bronder von Microsoft

London (ots/PRNewswire) - Justin Bronder hat seine neue Stelle bei Mindtech Global Limited als VP-AI Strategy angetreten.

Vor seiner Einstellung bei Mindtech arbeitete Herr Bronder bei Microsoft, wo er ein Team von Informatikern bei der Entwicklungen von Lösungen für maschinelles Lernen mithilfe von KI in den Bereichen Verstärkungslernen, generative kontradiktorische Netzwerke (GANs) und Objekterkennung sowie klassische Datenwissenschaft und statistische Analyse führte, um seinen Kunden optimale Lösungen zu liefern. Er arbeitet in San Jose im US-Bundesstaat Kalifornien.

"Herr Bronder bringt bei Mindtech sein umfassendes Wissen zur praktischen Anwendung von KI-Systemen ein", sagt Steve Harris, CEO von Mindtech. "Er wird eine wichtige Rolle bei der Verwaltung und Entwicklung von KI-Lösungen für Mindtech-Kunden spielen und außerdem an der Festlegung der Produktplanung und Forschungsschwerpunkte für das Unternehmen beteiligt sein."

Harris fügt hinzu, dass Herr Bronder sich außerdem auf das Forschungsprogramm von Mindtech konzentrieren wird, vor allem auf die verschiedenen Aspekte der Nutzung synthetischer wie auch realer Daten zum Training. Er wird wirksame Methoden zur Reduktion der Verzerrung und die Auswirkungen neuartiger Netzwerkarchitekturen auf die Datenanforderungen untersuchen sowie nach Methoden zur Optimierung der Arbeitsabläufe für das Datenmanagement insgesamt suchen, um möglichst genaue Ergebnisse zu erzielen. Herr Bronder wird seine Erkenntnisse auf führenden KI-Konferenzen präsentieren, wie z. B. CVPR, ICML und NeurIPS.

Vor seiner Einstellung bei Microsoft arbeitete Herr Bronder bei Resnick Investments als Anlageberater mit Series-65-Lizenz, und auch diese Erfahrung wird Mindtech bei der Erweiterung unserer Finanzierungsgrundlage 2020 helfen.

Herr Bronder war außerdem bei Cardinal Optimization beschäftigt, wo er an mehreren realen Projekten zum Verhaltensverständnis verschiedener Umgebungen beteiligt war und visuelle Daten analysierte, um vorhandene Probleme zu lösen.

Informationen zu Mindtech Global

Mindtech Global Limited, ein im Vereinigten Königreich ansässiges Start-up-Unternehmen, befasst sich in erster Linie mit der Entwicklung von KI-Trainingsplattformen, um den Ausbau von KI-Systemen zu beschleunigen. Das erste Produkte von Mindtech, Chameleon, wurde im 3. Quartal 2019 angekündigt. Chameleon ist eine umfassende KI-Trainingsplattform, die synthetische Daten erstellt und die zum Training von KI-Systemen erforderlichen Datensätze verwaltet. Ausführliche Informationen siehe https://www.linkedin.com/in/justinbronder/, melden Sie sich an bei https://www.mindtech.global/ oder wenden Sie sich an chris.longstaff @ mindtech.global.

