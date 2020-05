Keck: Grüner Umfaller in Sachen Tierschutz

Noch im Februar PR-Gipfel gegen Tierleid der Bundesregierung – heute verlängert Schwarz-Grün das Tierleid

Wien (OTS/SK) - Noch im Februar hat der Gesundheitsminister öffentlichkeitswirksam zu einem „Gipfel gegen Tierleid“ eingeladen und Ministerin Köstinger hat ein EU-weites Exportverbot in Drittstaaten gefordert. Nicht einmal ein halbes Jahr später ignoriert diese Bundesregierung ihre eigenen Vorhaben und „verlängert das Tierleid“. SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck bezeichnet die Ausreden der Regierungsparteien, insbesondere der Grünen, die alle (!) Tierschutzanträge der SPÖ im heutigen Gesundheitsausschuss vertagt haben, als „fadenscheinig“. „Noch im Februar waren sich alle einig, dass das Leid von einer Million Tieren, die unter widrigsten Bedingungen durch ganz Europa gekarrt werden, ein Ende haben muss, heute ist das nur noch eine Farce“, so Keck. Heute im Gesundheitsausschuss haben Schwarz-Grün einmal mehr Mindeststrafen bei Verstößen gegen die Tiertransportvorschriften, mehr Tierschutzkontrollen und ein Verbot für Tiertransporte über die EU-Mitgliedsstaaten verhindert. ****

Gemeinsam mit einer sehr beliebten österreichischen Tageszeitung wollte man beim „Gipfel gegen Tierleid“ den Menschen versichern, dass die österreichische Bundesregierung auch ein Herz für Tiere hat. „Dem ist offenbar nicht so. Alle SPÖ-Anträge, die eine wesentliche Verbesserung für das Tierwohl zu Folge gehabt hätten, wurden vertagt“, so Keck, der im Gesundheitsausschuss außerdem kritisierte, dass man überhaupt den Eindruck gewinnen könnte, die Reichen in dem Land könnten sich ihr schönes Leben mit Unterstützung der Bundesregierung richten. „Denn anders ist es nicht erklärbar, warum ausländische – offenbar zahlungskräftige – Jagdpächter ohne Attest oder Quarantäne zu ihren Jagdrevieren in Österreich reisen dürfen und Lehrlinge bei Vergehen gegen die Corona-Beschränkungen über 300 Euro Strafe zahlen müssen“, so Keck. Hier wird offenbar das Signal ausgeschickt „wer Geld und Macht hat, kann es sich richten“. (Schluss) rm

