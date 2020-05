Start der L 6014 Fahrbahnsanierung im Bereich Unterholz

Bauprojekt im Gemeindegebiet von Blindenmarkt und St. Martin-Karlsbach

St. Pölten (OTS/NLK) - Kürzlich starteten die Arbeiten für die Erneuerung der Landesstraße L 6014 im Bereich Unterholz im Gemeindegebiet von Blindenmarkt und St. Martin-Karlsbach. Dabei wird die Fahrbahn der L 6014 auf einer Länge von rund einem Kilometer abgefräst und mit einer bituminösen Deckschichte überzogen. Weiters erfolgt die Errichtung einer Entwässerung auf einer Länge von rund 100 Metern mit einem wasserführenden Hochbordstein. Die Arbeiten führen die Straßenmeisterei Blindenmarkt und Baufirmen der Region durch. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 105.000 Euro und werden zur Gänze durch das Land Niederösterreich getragen.

„Das Land Niederösterreich investiert laufend in das Landesstraßennetz. Vorrangiges Ziel ist dabei der Ausbau und Erhalt der Verkehrssicherheit, damit die Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen so sicher wie möglich von A nach B kommen“, so Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko. Die Baufertigstellung erfolgt voraussichtlich Ende Juni 2020.

Die Landesstraße L 6014 entspricht von Kilometer 7,055 bis Kilometer 8,011 im Bereich Unterholz aufgrund ihres Alters und der aufgetretenen Fahrbahnschäden nicht mehr den modernen Verkehrserfordernissen. Aus diesen Gründen hat sich der NÖ Straßendienst entschlossen, die Fahrbahn der L 6014 ab der Kreuzung mit der L 6016 bis zum Kreuzungsbereich der L 6014 mit der L 6023 zu sanieren.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse