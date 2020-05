Der Hautalterung entgegenwirken mit Ultherapy bei OmniMed

Glatte und jugendliche Haut dank des nicht-chirurgischen Liftings Ultherapy bei OmniMed

Eisenstadt/Linz/Klagenfurt (OTS) - Mit dem Alter nagt der Zahn der Zeit auch an der Haut. Doch mit Ultherapy bietet OmniMed, die Ordination für Ästhetik an den Standorten Eisenstadt, Linz und Klagenfurt ein nicht-invasives Anti-Aging Verfahren, um die Zeit förmlich wieder zurückzudrehen.

Die einmalige Technologie wirkt durch gezielt eingesetzte Ultraschallenergie auf die Gewebeschichten bis in die Unterhaut, wo sie wahre Anti-Aging Wunder vollbringt. Denn in nur einer Behandlung werden erstaunliche Lifting Ergebnisse mit Langzeiteffekt erreicht.

Dank des „DeepSEE“-Systems kann identifiziert werden, wo in der Haut wenig Kollagen ist. Dieses sorgt nämlich in der Jugend für straffe, geschmeidige Haut, doch baut sich im Alter ab. Ultherapy regt es gezielt zur Neubildung an. Elastischeres Bindegewebe, Straffung erschlaffter Hautpartien und Verlangsamung der Hautalterung sind die Folge. Nach der Behandlung gibt es zudem keine Ausfallzeit.

Das Ergebnis der Ultherapy lässt sich sehen: Eine deutlich festere, straffere und glattere Haut und ein strahlend jugendliches Aussehen – ganz ohne Nadel und Skalpell.

