Schieder: Westbalkan in der Corona-Krise nicht alleine lassen

EU-Westbalkangipfel betont europäische Perspektive für Westbalkan-Staaten

Wien (OTS/SK) - Andreas Schieder, Vorsitzender der Nordmazedonien-Delegation im Europaparlament, sieht im morgigen Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs mit VertreterInnen der Westbalkan-Staaten ein wichtiges Zeichen des Vertrauens und der Solidarität: "Es ist gut, dass der Gipfel trotz der aktuellen Corona-Pandemie zumindest im Videoformat stattfindet. Die EU muss deutlich zeigen, dass wir die Westbalkan-Länder auch in Krisenzeiten nicht alleine lassen. Am Höhepunkt der Krise ist es die EU, die an der Seite der Westbalkanstaaten steht, nicht Russland oder China. Der Westbalkan gehört zu Europa." Schieder verweist in diesem Zusammenhang auf EU-Unterstützung zur Bewältigung der Corona-Krise in Höhe von 3,3 Milliarden Euro für den Westbalkan, zusätzlich werden IntensivpatientInnen aus der Region in der EU behandelt.

"Nach einigen Störfällen sind die EU-Westbalkan-Beziehungen jetzt auf dem richtigen Weg", urteilt Schieder. "Die Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien haben begonnen, der Beitrittsprozess wird reformiert und damit transparent und nachvollziehbar. Das ist auch für die anderen Kandidatenländer von großer Bedeutung. Am Westbalkan gibt es eine überwältigende Zustimmung zu Europa und wir haben gesehen, wie wichtig eine Beitrittsperspektive für Stabilität und Reformen ist. Es gilt diese Fortschritte jetzt nicht zu verspielen. Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte dürfen nicht unter dem Deckmantel vermeintlicher Corona-Maßnahmen eingeschränkt werden. Diese Gefahr besteht aktuell innerhalb und außerhalb der EU. Der morgige Gipfel muss auch ein deutliches Zeichen für den Schutz unserer Grundwerte gerade in Krisenzeiten aussenden." (Schluss) up/jf/mp

