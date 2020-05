FPÖ – Kickl fordert erneut „Österreich-Gutschein“ über 1.000 Euro für alle Österreicher

Zurückhaltung der Regierung völlig unverständlich

Wien (OTS) - FPÖ-Klubobmann NAbg. Herbert Kickl fordert erneut einen „Österreich-Gutschein“ über 1.000 Euro für jede Österreicherin und jeden Österreicher. „Die Regierung hat zwar begonnen, sich langsam in diese Richtung zu bewegen, doch die nach wie vor massive Zurückhaltung ist völlig unverständlich“, sagte Kickl, der darauf beharrt, die 1.000 Euro wirklich allen Österreichern zur Verfügung zu stellen und nicht Personengruppen zu bevorzugen, die während der Krise im Einsatz waren. „Wir müssen genauso an jene denken, die wegen der Krise bzw. wegen der von der schwarz-grünen Regierung gesetzten Maßnahmen ihre Arbeit verloren haben oder in Kurzarbeit sind“, betonte der freiheitliche Klubobmann.

Der „Österreich-Gutschein“ sei überdies ein echter Konsummotor und ein wichtiges Instrument, um eine drohende massive Wirtschaftskrise abzumildern, „allerdings nur, wenn man es richtig macht“, so Kickl. Der Gutschein müsse daher unbedingt so konzipiert sein, dass das Geld ausschließlich bei Betrieben in Österreich ausgegeben werden dürfe. „Bestimmten Personengruppen einfach 1.000 Euro aufs Konto zu zahlen, ist der falsche Weg. Dieses Geld landet dann vielfach bei Amazon und Co.“, warnte Kickl.

