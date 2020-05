ORF III am Mittwoch: Dokupremieren „Leben im steirischen Almenland“ und „Almen in Österreich – Vom Leben mit der Natur“

Außerdem: Alfons Haider und Lilian Klebow in „Dinner für Zwei“, Andreas Vitásek mit „My Generation“, evangelischer Gottesdienst aus Oberwart

Wien (OTS) - Österreichs Almen stehen am Mittwoch, dem 6. Mai 2020, im Mittelpunkt eines Abends mit „Heimat Österreich“ und „Land der Berge“. In der Früh präsentiert ORF III Kultur und Information um 8.00 Uhr einen evangelischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche Oberwart, den Vikar Andreas Binder und Theologiestudent Florian Toth feiern.

Den Hauptabend eröffnet die „Heimat Österreich“-Neuproduktion „Leben im steirischen Almenland“ (20.15 Uhr) von Wolfgang Scherz. Eines der größten Almgebiete Österreichs – jenes in der Steiermark – ist gleichzeitig die Heimat mehrerer alter Erbhöfe. In der Region leben Menschen, die hier Hütten bewirtschaften und sich täglich in den Dienst dieser naturbelassenen Kulturlandschaft stellen. Die Tradition ist dabei Hilfe und Hypothek zugleich: Wer möchte schon aufgeben, was die Ururgroßväter aufgebaut haben? Und doch zeigt sich, dass gerade in diesen hoch gelegenen Gegenden, wo die maschinelle Modernisierung nur behutsam eingezogen ist, das Wissen der Altvorderen nach wie vor einen hohen praktischen Wert hat.

„Land der Berge“ zeigt in einer weiteren Neuproduktion „Almen in Österreich – Vom Leben mit der Natur“ (21.05 Uhr). Almen sind nicht nur ein idyllischer Lebensraum für Mensch und Tier, sondern vor allem ein wichtiger Bestandteil der heimischen Landwirtschaft. Gleichzeitig avancieren sie zu immer beliebteren Ausflugs- und Wanderzielen bei Touristinnen und Touristen. Doch auch der Umgang mit Kuhherden, deren Weideflächen oft auf Wanderrouten liegen, will gelernt sein. Anschließend geht es in der „Land der Berge“-Doku „Almen im Ländle“ (21.55 Uhr) in den Westen Österreichs, nach Vorarlberg.

Ein unterhaltsames „Dinner für Zwei“ (22.25 Uhr) bei Gastgeber Christoph Fälbl erleben danach Alfons Haider und Lilian Klebow. Abschließend präsentiert Andreas Vitásek sein Kabarettprogramm „My Generation“ (23.00 Uhr).

