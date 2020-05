„Von Corona nichts zu sehen – Warum sollen wir uns weiter fürchten?“ – „Talk 1“ mit Lisa Gadenstätter

Am 6. Mai um 21.05 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Die Ausgangsbeschränkungen sind gefallen, fast alle Geschäfte haben wieder offen, es wird allerorten massenweise geshoppt, die Schulen beginnen wieder ihren Betrieb. Die Infektionszahlen sind überschaubar, es gibt nur mehr wenige, die angesteckt sind oder an Covid-19 erkrankt sind. Ab jetzt ist mehr die Eigenverantwortung denn das harte Reglement gefragt, um das Corona-Virus auch weiterhin so in Schach zu halten. Jetzt kommt es vor allem auf die Bereitschaft eines jeden an, Maskenpflicht, Abstand und Hygiene einzuhalten. Doch viele fragen sich: Warum müssen wir weiterhin so vorsichtig sein und uns einschränken lassen angesichts der geringen Zahl von Infizierten? Wie gehen wir damit um, dass die Gefahr nicht wirklich zu sehen und zu spüren ist, sondern nur mehr davor gewarnt wird? Wie verändert das unseren Umgang mit der Bedrohung, wenn wir uns nun vor allem eigenverantwortlich verhalten sollen, statt zu tun, was uns das Gesetz vorschreibt? Wie halten wir es mit der wiedergewonnenen Freiheit im Schatten der Bedrohung einer zweiten Welle? Oder anders: War und ist das Alles überhaupt notwendig gewesen? Laufen wir wirklich Gefahr, eine zweite Welle zu erleben? Und wenn diese kommt: Wie soll das Land einen zweiten Lockdown wirtschaftlich überleben? Darüber diskutiert Lisa Gadenstätter mit ihren Gästen in „Talk 1: Von Corona nichts zu sehen – Warum sollen wir uns weiter fürchten?“ am Mittwoch, dem 6. Mai 2020, um 21.05 Uhr in ORF 1.

Bei Lisa Gadenstätter diskutieren u. a.:

Kurt Kotrschal, Verhaltensforscher, Biologe

Marc Elsberg, Schriftsteller, Autor von Wissenschafts-Thrillern Borwin Bandelow, Psychiater, Psychologe und Psychotherapeut sowie Experte für Angststörungen

Gerd Ludwig, Dokumentarfotograf, Fotojournalist

Eva Zeglovits, Meinungsforscherin, Geschäftsführerin IFES

Günther Mayr, Leiter der ORF-Wissenschaftsredaktion, Wissenschaftsjournalist

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at