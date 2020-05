„Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien am 6. Mai in ORF 1

Wien (OTS) - „Gute Nacht Österreich“ mit Peter Klien widmet sich in einer neuen Ausgabe am Mittwoch, dem 6. Mai 2020, um 21.55 Uhr in ORF 1 unter anderem diesen Themen: Österreich verschwindet zunehmend unter Beton, die EU ringt um Geld für die Corona-Opfer und die heimische Prominenz offenbart Geheimnisse in privaten Chats.

Oft still und heimlich wird Österreichs Landschaft zubetoniert. Aber warum ist das in Österreich möglich?

Und was passiert derzeit eigentlich in Brüssel? Die Corona-Krise offenbart, dass Europa weit weg ist von einem gemeinsamen Weg in die Zukunft. Der „Gute Nacht Österreich“-Reporter berichtet aus Brüssel, dem Zentrum des Zwists.

Auch wenn sie derzeit nicht jeden Tag auf den TV-Schirmen zu sehen sind: Die heimische Prominenz aus Politik und Society schläft nicht. „Gute Nacht Österreich“ hat ihre geheimen Chats.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at