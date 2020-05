Wilfing vor Landtagssitzung: „Ein Schritt hin zur Normalität“

Alle 56 Abgeordneten können teilnehmen, Einzelbesucher sind erlaubt

St. Pölten (OTS/NLK) - „Mit der Landtagssitzung am kommenden Donnerstag, 7. Mai, machen wir einen Schritt hin zur Normalität. Wir haben im Plenarsaal Vorkehrungen getroffen, damit alle 56 Landtagsabgeordnete an der Sitzung teilnehmen können und gleichzeitig die empfohlenen Abstände eingehalten werden. Außerdem sind Einzelbesucherinnen und Einzelbesucher wieder auf den beiden Zusehergalerien erlaubt“, informiert Landtagspräsident Karl Wilfing.

Im Gegensatz zur Sitzung am 16. April gibt es dieses Mal keine freiwillige Selbstverkleinerung des Landtags und alle 56 Abgeordnete können an der Sitzung teilnehmen. Das ist durch das Aufstellen von zusätzlichen Tischen auf der Plenarsaalebene möglich. „Jede und jeder Abgeordnete hat einen eigenen Tisch. Damit sind auch die empfohlenen Abstände zur Minimierung des Infektionsrisikos gewährleistet“, so Präsident Wilfing.

Auch für die Besucherinnen und Besucher gibt es eine Änderung im Gegensatz zur vergangenen Sitzung. Landtagspräsident Wilfing: „Die Sperre der Galerien für Einzelbesucherinnen und Einzelbesucher ist aufgehoben. Wobei wir darauf achten werden, dass die empfohlenen Abstände eingehalten werden.“ Das Besuchsverbot von Gruppen ist hingegen bis auf Weiteres aufrecht.

Die Tagesordnung für die kommenden Sitzung finden Sie auf der Landtags-Webseite unter

https://noe-landtag.gv.at/sitzungen/XIX/2020-05-07

Weitere Informationen: NÖ Landtagsdirektion, Pressesprecher Christoph Fuchs, Telefon 02742/9005-12322, E-Mail c.fuchs @ noel.gv.at, www.landtag-noe.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Franz Klingenbrunner

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse