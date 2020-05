VCC Live bietet Cloud-Kontakt-Center-Software kostenlos gemeinnützigen Organisationen, die gegen die Covid-19-Pandemie vorgehen

Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) - Während die Coronavirus-Pandemie ununterbrochen fortschreitet, fällt es vielen gemeinnützigen Organisationen immer schwerer, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten. VCC Live schließt sich der Bewegung von Unternehmen an, die diesen Organisationen ihre Unterstützung bei der Bewältigung der Situation anbieten, und gibt die Einführung seiner Initiative "Love to Help" bekannt, die darauf abzielt, die cloudbasierte Kontakt-Center-Software des Unternehmens kostenlos allen gemeinnützigen Organisationen anzubieten, die während dieser Pandemie die breite Öffentlichkeit durch Telefongespräche unterstützen.

"Eines der wichtigsten Prinzipien unseres Unternehmens ist die Bereitstellung von Unterstützung. Daher war es für uns keine Frage, diese Maßnahme in diesen schwierigen Zeiten auf die breite Bevölkerung auszuweiten",sagt Péter Málhai, Chief Revenue Officer bei VCC Live.

Bereits zwei Organisationen, die Universität Pécs und das Buda Health Center, die sich beide der Unterstützung der Bevölkerung während der Pandemie widmen, nutzen die Software kostenlos. Das Callcenter-Team des Buda Health Center nutzt die Lösung, um mit den Familien der Infizierten in Kontakt zu treten, während an der Universität Pécs Freiwillige aus der Studentengemeinschaft Bürger beraten, die älter als 60 Jahre sind.

"Wir sind stolz darauf, die Arbeit dieser Organisationen zu unterstützen, deren Teams zu diesen Zeiten für die Bevölkerung von grundlegender Bedeutung sind", bekräftigt Péter Málhai. "Als internationaler Anbieter von Dienstleistungen und Cloud-Technologie ist es für uns wichtig, dass wir in dieser schwierigen Situation so viele Organisationen wie möglich unterstützen können."

Aufgrund der Flexibilität der Technologie von VCC Live und der langjährigen Erfahrung des Unternehmens im Bereich der Telefonie können interessierte Organisationen innerhalb weniger Tage mit der Nutzung der Software beginnen. Wenn Ihr Unternehmen eine gemeinnützige Organisation ist, die sich bemüht, die Bevölkerung ihres Landes während dieser Zeit zu unterstützen und auf dem neuesten Stand zu halten, gestatten Sie uns, Ihnen dabei zu helfen. Kontaktieren Sie uns unter lovetohelp @ vcc.live.

VCC Live wurde von Szabolcs Tóth und Tamás Jalsovszky gegründet und hat seine Präsenz auf dem europäischen Markt als zuverlässige Geschäftslösung für Unternehmen etabliert, die sich mit weitreichender Kundenkommunikation über eine Vielzahl von Kanälen wie Telefon, E-Mail, Chat und soziale Medien befassen. Das Unternehmen mit Sitz in Budapest, Ungarn, hat Kunden in mehr als 50 Ländern und bedient weltweit mehr als 10.000 Betreiber. Es arbeitet auch mit 20 internationalen Telekommunikationspartnern zusammen.

