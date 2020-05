yuutel bietet Business-Telefonnummern für optimales Kundenservice per Mausklick

Telefonischer Kundensupport ist nicht erst seit COVID19 ein starkes Service-Instrument. Doch gerade in der Krise ist der Kundenkontakt per Telefon wertvoller denn je.

Wien (OTS) - Das Telefon ist – auch in Zeiten der Digitalisierung – die erste Wahl, wenn Kunden ein Unternehmen kontaktieren. Das war auch schon vor der Corona-Krise so, doch aktuell telefonieren die Österreicherinnen und Österreicher sogar um 80 Prozent mehr als sonst, wie die Telekombetreiber vermelden.

Für Unternehmen heißt das ganz klar: Kundenservice-Hotlines sind ein wichtiges Thema – auch für Online-Shops, wie sie gerade viele österreichische Unternehmen notwendigerweise auf- und ausbauen. Hier vermittelt eine gut sichtbare Service-Telefonnummer Vertrauen und Professionalität und ermöglicht Kunden und Interessenten die rasche Kontaktaufnahme bei Fragen. Dies wirkt sich äußerst positiv auf den Umsatz aus.

Kunden erwarten kostenlose 0800-Nummern im Service

Bei Service- und Bestell-Hotlines sowie auch bei öffentlichen Stellen und Notdiensten erwarten Anrufer kostenlose Telefonnummern – als 0800-Nummern bekannt. Bei diesen Nummern übernimmt das Unternehmen die Gesprächskosten und zeigt sich damit besonders kundenorientiert.

Diese 0800-Nummern bietet der österreichische Business-Netzbetreiber yuutel in über 120 Ländern einzeln oder in Paketen an – auch zum Online-Bestellen (https://shop.yuutel.at). Neben Vorteilen für die Anrufer haben 0800-Nummern auch für Unternehmen Vorteile, denn durch Zusatzoptionen wie etwa die individuelle Anrufsteuerung nach Tagen, Uhrzeiten, Auslastung usw. geht kein Anruf mehr verloren.

0800-Nummern für den DACH-Raum bei yuutel online bestellbar

Der einfachste Weg für Kundenhotlines sind 0800-Nummern, bei denen das Unternehmen die Kosten trägt. Die Bestellung von 0800-Nummern kann im Online-Shop von yuutel (https://shop.yuutel.at), dem österreichischen Spezialisten für Business-Telefonie, sogar per Mausklick erfolgen.

Neben einzelnen 0800-Nummern für Österreich, Deutschland und die Schweiz, sind auch Drillings- und Zwillings-Pakete zu äußerst günstigen Konditionen online bestellbar. Alle Rufnummern sind bereits behördlich beantragt und werden ab Bestellung innerhalb nur eines Werktages im ausfallsicheren yuutel Netz aktiviert. Bei 0800-Nummern für Deutschland und die Schweiz ist zudem kein Firmensitz im jeweiligen Land notwendig.

Dazu Markus Buchner, Geschäftsführer von yuutel: „yuutel war 2016 der erste österreichische Anbieter mit einem Online-Shop für Business-Rufnummern. Seither haben wir unser Angebot kontinuierlich ausgebaut. Denn schnell verfügbare und einfach bestellbare Servicenummern werden von Unternehmen jeder Größe laufend nachgefragt. Sie sind zudem gerade in Zeiten von Online-Shops ein wichtiges Thema, da einfach erreichbare Unternehmen nachweislich ihre Bestellungen erhöhen können.“

Mehr Flexibilität für Unternehmen

Neben dem Nutzen für die Kunden bringen 0800-Nummern auch Unternehmen eine Reihe von Vorteilen. Sie ermöglichen eine individuelle Anrufverteilung (Routing) nach Tageszeit oder Wochentag und können mit Sprachauswahlmenüs oder unterschiedlichen Telefonansagen hinterlegt werden, sodass kein Anruf mehr verloren geht.

0800-Nummern können auf jeden Zielanschluss weltweit verbunden werden (Fest- und Mobilnetze), weswegen Unternehmen keine eigenen Standorte in allen Ländern benötigen, für die sie Services anbieten möchten. Die 0800-Nummern von yuutel gibt es – je nach Land und inkludierten Freiminuten-Paket – bereits ab EUR 9,90 pro Monat.

