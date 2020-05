Kommissionierung von Online-Bestellungen in der dm Filiale

Kreative Konzepte zur Erhöhung der Versand-Kapazitäten

Um noch mehr Menschen über unseren Onlineshop versorgen zu können, haben wir die Kapazitäten im Versandzentrum gemeinsam mit unserem Dienstleister kurzfristig verdoppelt. Doch auch das war für die stark gestiegene Online-Nachfrage noch nicht genug. Um eine nochmalige Verdoppelung der Kapazitäten zu erreichen, wird die Konfektionierung von Online-Bestellungen nun auch in Filialen durchgeführt Martin Engelmann, Vorsitzender der dm Geschäftsführung

Salzburg/Wals (OTS) - Die Nachfrage im Webshop auf meindm.at boomt in Zeiten der Kontaktbeschränkungen wie nie zuvor. Die Menschen bestellen auf diesem Weg sicher und bequem von zu Hause aus – auch viele ältere Kundinnen und Kunden, die zur Risikogruppe zählen, nutzen diesen Service. Die bestehenden Kapazitäten gerieten seit Beginn der Covid-19-Krise an ihre Grenzen. Doch es gibt bereits kreative Lösungen, um die aufgrund veränderter Kundenbedürfnisse erhöhte Nachfrage bewältigen zu können.

Die Covid-19-Krise hat zu einem spürbar veränderten Kaufverhalten geführt. Schnell waren neue Herangehensweisen gefragt, um Warenwirtschaft und Logistik an die neue Situation anzupassen. „ Um noch mehr Menschen über unseren Onlineshop versorgen zu können, haben wir die Kapazitäten im Versandzentrum gemeinsam mit unserem Dienstleister kurzfristig verdoppelt. Doch auch das war für die stark gestiegene Online-Nachfrage noch nicht genug. Um eine nochmalige Verdoppelung der Kapazitäten zu erreichen, wird die Konfektionierung von Online-Bestellungen nun auch in Filialen durchgeführt “, berichtet Martin Engelmann, Vorsitzender der dm Geschäftsführung. Ein willkommener Nebeneffekt: „Auf diesem Weg können die aktuell verminderte Kundenfrequenz in ausgewählten Filialen abgefedert und Arbeitsplätze im stationären Handel gesichert werden“, so Engelmann.

Erfolgreicher Testlauf

Nach erfolgreichen Tests in zwei Filialen sollen nun schrittweise vorerst 14 Standorte ins System der Filialkommissionierung eingebunden werden. Ausgewählt wurden schwerpunktmäßig Filialen mit besonders hohem Umsatzrückgang. Die fertig verpackten Sendungen werden von der Post abgeholt. Auf diesem Weg sollen in den Filialen insgesamt ebenso viele Bestellungen wie im Versandzentrum bearbeitet werden.

