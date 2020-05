Neustart der Kinderleseaktion von Treffpunkt Bibliothek und Forum Land

LR Schleritzko: Corona hindert uns nicht an der Suche nach Niederösterreichs Lesemeisterinnen und Lesemeistern

St. Pölten (OTS/NLK) - „Das Corona-Virus hindert uns nicht daran, die Suche nach Niederösterreichs Lesemeisterinnen und Lesemeistern aufzunehmen. Trotz dieser herausfordernden Situation starten wir die beliebte Kinderleseaktion, die vom Forum Land initiiert und in Kooperation mit Treffpunkt Bibliothek durchgeführt wird, erneut“, kündigt Landesrat Ludwig Schleritzko an. „Die öffentlichen Bibliotheken dürfen ab 18. Mai für die Abholung und Retournierung von Medien wieder öffnen, weshalb eine Durchführung dieser jährlich stattfindenden Aktion möglich ist“, so Schleritzko weiter.

„Die Lesemeisterinnen und Lesemeister haben den ganzen Sommer Zeit, sich Bücher auszuleihen. Sie lernen dabei, Gelesenes kritisch zu beurteilen und ihre Meinung zu formulieren“, sagt Niederösterreichs Bauernbunddirektor Paul Nemecek, Obmann des Forums Land Niederösterreich, zu der Kinderleseaktion, an der sich in den letzten acht Jahren rund 580 Bibliotheken aus ganz Niederösterreich beteiligt haben.

„Lesen gehört zum Leben in unserer Gesellschaft dazu und ist die Grundlage für jede weitere Bildungsarbeit. Die Lese- und Sprachförderung ist uns im Land Niederösterreich ein besonders großes Anliegen“, zeigt sich Landesrat Schleritzko von der Kinderleseaktion überzeugt, die ab 18. Mai bis Ende dieses Sommers läuft. Auf den sogenannten Meinungskärtchen, welche die Kinder zwischen sechs und 13 Jahren in den teilnehmenden Bibliotheken erhalten, können die jungen Lesemeisterinnen und Lesemeister ihre Eindrücke über das Gelesene festhalten. Im Anschluss werden aus allen Einsendungen insgesamt 40 Gewinnerinnen und Gewinner gezogen, die ihre Preise bei einem Abschlussfest im Herbst erhalten.

Die regelmäßig aktualisierte Liste der teilnehmenden Büchereien findet man unter www.loslesen.at/lesemeisterin-lesemeister-gesucht. Nähere Informationen bei Treffpunkt Bibliothek unter 02742/9005-17993, Birgit Hinterhofer, und e-mail birgit.hinterhofer @ treffpunkt-bibliothek.at.

