Magie in den Weiten des Kosmos: Mit Holiday on Ice SUPERNOVA den Sternen nahe sein

Tickets für die beliebteste Eisshow der Welt in der Wiener Stadthalle sind das perfekte Geschenk zum Muttertag

Wien (OTS) - Am Sonntag ist Muttertag! Dieses Jahr ist es uns wohl noch viel bewusster als sonst, wie wertvoll es ist, diesen besonderen Tag gemeinsam mit Familie und Verwandten feiern zu können. Die Sehnsucht nach freudigen gemeinsamen Erlebnissen ist groß! Mit Tickets für die neue Eisshow Holiday on Ice SUPERNOVA schenkt man ein farbenprächtiges Showerlebnis der Extraklasse für die ganze Familie!

Die phantasievolle neue Eisshow SUPERNOVA nimmt das Publikum in der Wiener Stadthalle von 20.01. bis 31.01.2021 mit auf eine Abenteuerreise von der Erde zu den Sternen. Verwoben mit der berührenden Geschichte eines Liebespaares entsteht ein facettenreiches, mitreißendes Show-Erlebnis, das durch herausragenden Eiskunstlauf, eine außergewöhnliche Story und zukunftsweisende technische Innovationen begeistert. SUPERNOVA zeigt, dass Akzeptanz, Freundschaft und Liebe keine irdischen Grenzen kennen. Für Regie und Choreografie zeichnet Eiskunstlauf-Olympiasieger Robin Cousins verantwortlich. Die facettenreichen Kostümwelten schuf Stardesigner Stefano Canulli.

Die Tickets sind beim Kauf auf der Website www.stadthalle.com im einzigartigen Showdesign erhältlich! Ob als Geschenk oder emotionales Andenken, mit einem Funticket bleibt die Show daheim noch lange an der Pinnwand präsent!

Holiday on Ice: Das Original aller Eiskunstshows

Heute, mehr als 76 Jahre nach der ersten Vorstellung im Dezember 1943, hat sich Holiday on Ice von einer kleinen Hotelproduktion in den USA zur beliebtesten Eisshow der Welt entwickelt. Das Original aller Eiskunstshows präsentiert Eiskunstlauf auf höchstem Leistungsniveau mit Elementen aus Theater, Tanz, Oper, Pop, Magie, Musical und Akrobatik.

Auch in Zukunft entstehen begeisternde und innovative Produktionen, die jede Saison mit rund 65 Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufern in mehr als 45 Städten gastieren. „Holiday on Ice ist die einzige internationale Eisshow, die jedes Jahr eine komplett neue Welt auf dem Eis erschafft. Die Möglichkeit, immer wieder mit den besten Kreativteams an einem komplett neuen Konzept zu arbeiten und das Ergebnis einem internationalen Publikum zeigen zu können, ist einzigartig in der Entertainment-Branche und etwas, auf das ich sehr stolz bin“, sagt Peter O’Keeffe, Geschäftsführer von Holiday on Ice Productions.



Fotodownload: https://www.stadthalle.com/de/presse/hoi_downloads

Tickets ab 27 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre, Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: 8 Euro

Tickets unter www.stadthalle.com sowie per E-Mail: service@stadthalle.com, Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at, 01/58885 und www.oeticket.com. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

