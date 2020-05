AVISO: Verteidigungsministerin Tanner bei Einsatzvorbereitungen der Jägerkompanie Tulln

Milizbeauftragter Hameseder erhält Weiterbestellungsdekret

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 07. Mai 2020, besucht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemeinsam mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, den Wehrsprechern, dem Milizbeauftragten Generalmajor Erwin Hameseder und Generalstabchef General Robert Brieger die Milizsoldatinnen und -soldaten der Jägerkompanie Tulln in der Raabkaserne in Mautern. Die Ministerin macht sich persönlich ein Bild über die Vorbereitungen und Ausbildung der Soldaten für den bevorstehenden Einsatz. Des Weiteren bestellt Bundesministerin Klaudia Tanner im Rahmen eines Festaktes Generalmajor Erwin Hameseder erneut als Milizbeauftragten des Bundesheeres.

Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 sind MedienvertreterInnen herzlich zu diesem Medientermin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten.

Ablauf

09.45 Uhr Eintreffen bei der Wache

10.15 Uhr Statements von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Milizbeauftragter Generalmajor Erwin Hameseder und Generalstabchef General Robert Brieger. Übergabe des Weiterbestellungsdekret an Generalmajor Erwin Hameseder

Ab 11.00 Uhr Rundgang zur Besichtigung der Einsatzvorbereitung (Ausbildungsabschnitte) der Milizsoldaten

Zeit & Ort

Donnerstag, 07. Mai 2020, ab 09.45 Uhr

Treffpunkt bei der Wache

Raabkaserne

Kasernstraße 5, 3512 Mautern an der Donau

Um Anmeldungen wird ersucht unter presse-niederoesterreich@bmlv.gv.at oder unter +43 664 622 3076.

Aufgrund der COVID-19 Restriktionen findet der Festakt in vereinfachter Form und mit geringster personeller Beteiligung statt.

