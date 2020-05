Aviso: FPÖ-Pressekonferenz mit KO Kickl, Generalsekr. Schnedlitz und LPO Kunasek am 07.05.2020 betr. "Allianz gegen den Corona-Wahnsinn!"

Graz (OTS) - Terminbekanntgabe

Hiermit laden wir die Damen und Herren von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Foto- und Internetredaktionen zu folgendem Termin ein:

PRESSEKONFERENZ

mit

FPÖ-Bundesparteiobmann-Stellvertreter und Klubobmann NAbg. Herbert Kickl,

Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz

und

FPÖ-Landesparteiobmann und Klubobmann LAbg. Mario Kunasek

zum Thema „Allianz gegen den Corona-Wahnsinn“.

Datum: Donnerstag, 7. Mai 2019

Zeit: 11:00 Uhr

Ort: Freiheitlicher Landtagsklub

Herrengasse 16/2, 8010 Graz

Sitzungssaal 2. Stock Vorderhaus im Landhaus

FPÖ-TV wird die Pressekonferenz auch via Livestream – zugänglich über die Facebookseiten Mario Kunasek und FPÖ Steiermark – anbieten. Zusätzlich wird allen TV-Sendern ein Link zu einem Livestream ohne Logo (Cleanfeed) zur Verfügung gestellt, der bei Anmeldung (bis morgen, 06.05.2020, 15:00 Uhr) übermittelt wird. Nach dem Ende der Pressekonferenz wird die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) mittels entsprechendem Download-Link via Mail an alle Medien ausgesendet.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Voranmeldung zur Pressekonferenz unter julia.kaspar @ stmk.gv.at oder 0676/8666 5304.





Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Steiermark

Hans-Sachs-Gasse 10/4, 8010 Graz

Tel.: 0316/877 5304

Email: pressedienst @ fpoe-stmk.at