Digitales Lernen leistbarer machen

McSHARK und edustore starten Angebote für Bildungsbereich

Wien (OTS) - Die letzten Wochen haben noch mehr gezeigt, welche essenzielle Rolle digitale Bildung in Zukunft spielen wird. Basis dafür sind neben den entsprechend aufbereiteten Lehrinhalten auch Werkzeuge, die dabei helfen dieses Wissen zu vermitteln und sich aktiv damit auseinander zu setzen.



Österreichs führender Apple Premium Reseller McSHARK und edustore, Österreichs größter Vorteilsshop für Schüler und Studierende, starten deshalb eine gemeinsame Zusammenarbeit, um das ganze Jahr über attraktive Angebote und Dienstleistungen für Schüler, Studierende und Lehrkräfte zu bieten.



Pera Jovicki, COO von McSHARK meint dazu: “Macs und iPads sind durch ihr innovatives Design und ihre Langlebigkeit ideal geeignet, um in Schulen, Hörsälen oder Zuhause beim Lernen zu unterstützen. Mit der Kooperation leisten wir einen Beitrag, um diese Produkte noch attraktiver für die Zielgruppe zu machen und bieten gleichzeitig unsere Expertise für individuelle Beratung.”



Der edustore bietet exklusive Bildungsrabatte auf Hardware für Bildungsangehörige wie Schüler, Studierende, Lehrlinge, Alumni-Verbände, LehrerInnen, Universitäts-, FH-Angestellte etc. Durch die neue Kooperation mit McSHARK will der edustore gerade jetzt verstärkt Schülern und Studierenden unter die Arme greifen und so einen Teil zur Förderung der Bildung in Österreich beitragen: Beim Kauf von Apple Produkten über den edustore erhalten Schüler, Studierende und Lehrende einen exklusiven Bildungsrabatt von 10% auf Macs und 6% bei iPads.



“Die Mission des edustore ist Bildung für alle leistbar zu machen. Gerade die letzten Wochen haben gezeigt, wie leicht die Schere zwischen finanziell besser und schlechter gestellten Schülern und Studierenden aufgehen kann. Hier leisten wir durch die Koopereration mit McSHARK einen wichtigen Beitrag, damit diese Schere wieder zugeht und auch die beliebten iPads und MacBooks das ganze Jahr hindurch mit exklusiven Bildungsrabatten erhältlich sind.”, so Markus Müller, Geschäftsführer und Gründer des edustore.



Die Geräte können dabei über den edustore direkt bei McSHARK online bestellt und wahlweise auch per Click & Collect aus allen McSHARK Stores in Österreich abgeholt werden. Die Experten von McSHARK stehen dabei mit ihrer Erfahrung beratend zur Seite.

