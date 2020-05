FÜR IMMER JUNG - Mit Bewegung, Spaß und Prosecco einfach jung bleiben.

Profitänzerin Bibi Jung entwickelte ein bewegungsorientiertes StopAging-Programm für die stilbewusste Damenwelt.

Wien (OTS) - „Ich tanze, also bin ich“ – so das Motto von Profitänzerin, Wertungsrichterin und Tanzschulchefin Bibi Jung, die sich mit dem Tanzen einen Lebenstraum erfüllt und jetzt mit einem neuen StopAging-Programm durchstartet.



Die offizielle Markteinführung von "Bibi Jung - Seit 1975" war eigentlich erst für Herbst 2020 geplant. Doch als am 16. März Bibi Jung´s Tanzschule wegen der Corona-Krise behördlich geschlossen wurde, musste sich die Dreifachmutter rasch neu positionieren.



"Raus aus der Isolation und zurück ins Leben heißt es jetzt", motiviert Bibi Jung die Damenwelt und bietet ab sofort einen Vorgeschmack des neuen Bewegungskonzeptes aus den Bereichen BodyStyle, LifeStyle und HealthStyle - vorerst online.





BodyStyle: DancynessWorkout

Körperstyling durch gezielte Fitness-Choreographie. Das neue DancynessWorkout von Bibi Jung trainiert eine Vielzahl von Muskeln, sorgt für bessere Haltung, verbrennt Kalorien und hält das Gehirn fit. Mit Musik und Rhythmusschritten wird der ganze Körper und speziell die Bauchmuskeln trainiert und geformt.





LifeStyle: DanceDeLuxe

Pro-Am Tanzunterricht und Perfektion für besondere Anlässe. Bibi Jung holt die maximale Performance aus tanzbegeisterten Kundinnen heraus. In Privatstunden lernen zB. Top-Managerinnen auf elegante, weibliche Art und Weise "Haltung und Führung" aus erster Hand oder einfach das perfekte Finetuning für einen besonderen Anlass.



HealthStyle: BurnTheFloor®

Mit Coaching und Bewegung gegen Burnout, Angst und Depression. Das Erfolgskonzept Burn The Floor® wurde speziell entwickelt, um Menschen, die Burn-Out gefährdet sind, zu helfen. Dieses Ganzkörperworkout kombiniert auf raffinierte Art und Weise persönliches Coaching und Tanzbewegung mit Fitness und heißen Latino-Rhythmen. Angetrieben durch die stimmungsvollen Klänge aus Lateinamerika fühlt sich das Training wie pures Vergnügen an, durch das man zusätzlich noch ins Schwitzen gerät. Perfekt für alle, die ein eintöniges Training satt haben und mehr Spaß suchen.



"Wenn Männer angeblich wie guter Wein im Alter besser werden, dann bleiben wir Frauen doch gerne prickelnd wie Jungwein", verrät die 45-jährige Unternehmerin Bibi Jung über ihr neues StopAging-Programm unter dem Motto: Einfach. Natürlich. Jung - Der Name ist Programm.



Bibi Jung studierte Cello und schloss ein Lehramtsstudium für Geschichte und Musik ab. "Es kam dann noch eine andere Dimension von Leidenschaft und Lust dazu", erzählt sie, "und das war das Tanzen, die Verbindung von Musik und Bewegung." Es begann mit dem Stepptanz und führte über Workshops beim Impulstanzfestival zum Tanzsport. Und noch an dem Abend, an dem sie ihr Studium formell abgeschlossen hatte, stiegen sie und ihr damaliger Tanzpartner ins Auto und fuhren nach London, um sich in England als Turniertänzer durchzuschlagen. Zu den Höhepunkten dieser Zeit zählte ein 30. Platz unter 500 Paaren bei dem Turnier in Blackpool, ein Name, den im Tanzsport eine ähnliche Aura umgibt wie Wimbledon im Tennis. Später war die geborene Kärntnerin die "Mama" der Profitruppe der Dancing Stars und eröffnete 2012 das erste Pro-Am Tanzstudio ("Profi tanzt mit Amateur") Österreichs.



Tanzbegeisterte können ab sofort die neuen Tanzprogramme von und mit Bibi Jung online (via Video-Live-Session) und - sobald die Corona-Maßnahmen gelockert werden - auch offline (im Studio) als Einzelstunden zum Kennenlernen buchen.



BIBI JUNG - SEIT 1975 www.bibi-jung.at

