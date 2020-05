Baustart für Kreuzungsumbau L 91 / L 6024 in Freyenstein

LR Schleritzko: Erhöhung der Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS/NLK) - Bei der Kreuzung der beiden Landesstraßen L 91 und L 6024 in Freyenstein im Gemeindegebiet von Neustadtl an der Donau (Bezirk Amstetten) kam es aufgrund der Mittelinsel immer wieder zu Unsicherheiten beim ein- und abbiegen. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, hat das Land Niederösterreich einen Umbau auf eine normale T-Kreuzung beschlossen. „Das Land Niederösterreich investiert laufend in das Landesstraßennetz. Vorrangiges Ziel ist dabei der Ausbau und Erhalt der Verkehrssicherheit, damit die Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen so sicher wie möglich von A nach B kommen“, so Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko.

Nach Abtrag des bestehenden Kleinsteinpflasters und der Mittelinsel im Kreuzungsbereich der L 91 mit der L 6024 wird die Fahrbahn mit einer rund zehn Zentimeter starken Tragschichte und einer drei Zentimeter starken Deckschichte hergestellt. Die Arbeiten werden am heutigen Montag von der Straßenmeisterei Blindenmarkt in Zusammenarbeit mit Baufirmen aus der Region begonnen und rund zwei Monate andauern. Die Gesamtbaukosten von rund 50.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

