Schülerunion begrüßt Schulöffnung für Absolvent/innen

Schulöffnung ist noch mit Verwirrung an Schulen verbunden. Die Gesundheit steht weiter im Vordergrund.

Wien (OTS) - Mit dem heutigen Tag kehren alle Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen wieder an ihre Schulen zurück und können sich dort auf die anstehenden Prüfungen vorbereiten. Dies ist essentiell, damit bei den Abschlusstestungen faire Bedingungen herrschen und die Schülerschaft bestmöglich unterstützt wird. Außerdem heißt es auch auf die Einhaltung der Vorschriften zu achten und die Gesundheit weiterhin in den Mittelpunkt zu stellen. Nichtsdestotrotz herrschte am ersten Tag noch Verwirrung in einigen Punkten.

Bundesschulsprecherin Jennifer Uzodike zeigt sich positiv gestimmt:

“Ich selbst werde in drei Wochen zur Matura antreten und merke selbst wie wichtig es für mich nun ist, dass ich mich in Kleingruppen und mit meiner Lehrperson nochmal intensiv auf die anstehenden Prüfungen vorbereiten kann. Dies war ein wichtiger und großer Schritt den die BSV mit Bildungsminister Heinz Faßmann erreicht hat. Die Rückmeldungen, die ich bis jetzt bekommen habe sind sehr gemischt. Zum einen sind die Schülerinnen und Schüler froh darüber, dass sie sich in der Schule auf die Matura vorbereiten können. Auf der anderen Seite herrscht noch große Verwirrung in Bezug auf die Umsetzung Hygienevorschriften. Wann gilt die Maskenpflicht und auf was muss die Schülerschaft sowie die Lehrerschaft achten, das ist oft noch unklar. Dies gilt es jetzt schnell aus der Welt zu schaffen, um einen niveauvollen Unterricht gewährleisten zu können.”

Bundesobmann Sebastian Stark ist ebenfalls optimistisch gestimmt: “In unseren Augen ist es wichtig, dass die angehenden Absolventinnen und Absolventen wieder zurück an die Schule gehen können. Damit haben sie die Möglichkeit sich umfangreich auf die abschließenden Prüfungen vorzubereiten und können die letzten Unsicherheiten klären. Doch hier muss vor allem darauf geachtet werden, dass die bestehenden Regelungen eingehalten und damit Schülerinnen und Schüler weder gefährdet noch überfordert werden.”

Rückfragen & Kontakt:

Daniel Thomas Bayer

Pressesprecher Schülerunion

daniel.bayer @ schuelerunion.at

+43 664 348 85 57