AVISO: Liveübertragung der Gedenkveranstaltung gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Livestream der gemeinsamen Sondersitzung der Präsidialkonferenzen des Nationalrats und des Bundesrats, 5. Mai 2020, 11.30 Uhr

Wien (PK) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Bundesratspräsident Robert Seeber laden anlässlich des Gedenkens gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus virtuell ins Dachfoyer der Hofburg. Den aktuellen Empfehlungen der Bundesregierung folgend und zur Minimierung des Ansteckungsrisikos mit COVID-19 wird die Veranstaltung nicht in dem in den vergangenen Jahren üblichen Rahmen abgehalten. Stattdessen findet eine gemeinsame Sondersitzung der Präsidialkonferenzen des Nationalrats und des Bundesrats satt. ORF2 überträgt live. Der Livestream wird auch auf der Mediathek des Parlaments übernommen.

Nach der Begrüßung durch den Bundesratspräsidenten Robert Seeber wird ein vorab in Mauthausen aufgezeichnetes, moderiertes Gespräch eingespielt. GesprächsteilnehmerInnen sind die Leiterin des Mauthausen Memorials Barbara Glück, die Generalsekretärin des Nationalfonds der Republik Österreich Hannah Lessing, der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Oskar Deutsch und der Primarius für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Schriftsteller Paulus Hochgatterer. Die Worte zum Gedenken am Ende der Veranstaltung spricht Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Die Moderation übernimmt Rebekka Salzer (ORF).(Schluss) mar/sch

Veranstaltung : Gedenkveranstaltung gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus

Zeit : Dienstag, 5. Mai 2020, 11.30 Uhr

Ort : Mediathek des Parlaments sowie ORF2 live

