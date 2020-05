Im Rahmen des ORF-Schwerpunkts „75 Jahre Ende Zweiter Weltkrieg“: „Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus“

Am 5. Mai um 11.30 Uhr in ORF 2 live aus dem Dachfoyer der Wiener Hofburg

Wien (OTS) - 75 Jahre nach der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen und 75 Jahre nach Kriegsende in Europa findet der diesjährige Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus an einem ungewöhnlichen Ort und in ungewöhnlicher Form statt. Bedingt durch die Corona-Krise wird die offiziell als Sondersitzung der Präsidialkonferenzen von Nationalrat und Bundesrat titulierte Gedenkveranstaltung im Dachfoyer der Hofburg abgehalten. ORF 2 berichtet am Dienstag, dem 5. Mai 2020, ab 11.30 Uhr live.

Im Zentrum steht eine in Mauthausen aufgezeichnete, von „Hohes Haus“-Moderatorin Rebekka Salzer moderierte, Diskussion über Erinnerungskultur, politische Verantwortung im Wandel der Zeit, über neuen Antisemitismus und über die künftigen Herausforderungen. Gesprächsteilnehmerinnen und -teilnehmer sind Hannah Lessing, Generalsekretärin des Nationalfonds, Barbara Glück, Leiterin der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Oskar Deutsch, Präsident der IKG, sowie der Schriftsteller Paulus Hochgatterer.

In einer Filmeinspielung mit historischem Material aus Mauthausen wird die Frage der politischen Verantwortung behandelt. Die Begrüßungsrede wird Bundesratspräsident Robert Seeber, die eigentliche Gedenkrede Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka halten.

Ebenfalls im Zeichen des ORF-Schwerpunkts zum Ende des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren steht am 5. Mai um 22.30 Uhr in ORF 2 die „Menschen & Mächte“-Dokumentation „Wieder ein Mensch sein und nicht nur eine Nummer“ von Fritz Dittlbacher. Und danach um 23.20 Uhr in ORF 2 Stefan Ruzowitzkys Oscar-gekröntes Meisterwerk „Die Fälscher“ mit Karl Markovics in der Hauptrolle.

